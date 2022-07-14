شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة تتحدث عن تفاصيل دخول القطاع بموجة خامسة من (كورونا)

"الصحة" بغزة تتحدث عن تفاصيل دخول القطاع بموجة خامسة من (كورونا)
توضيحية
خاص دنيا الوطن - سندس الخطيب
أكد رئيس قسم الوبائيات والرصد الوبائي بوزارة الصحة في غزة، د.هيثم عمران، اليوم الخميس، دخول القطاع بالموجة الخامسة من جائحة (كورونا)، لافتاً إلى أن ذلك الإعلان جاء نتيجة الازدياد الملاحظ في المنحنى الوبائي من حيث الحالات وعدد الإصابات.
 
وأوضح عمران في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، أن المتحور (BA5)، يمتاز بسرعة الانتشار، وهو أقل خطراً من المتحورات السابقة، مثل (دلتا) وغيرها. 

وأشار إلى أن سرعة الانتشار تعني تسجيل العديد من الإصابات التي قد تصل لكبار السن والحوامل وأصحاب المناعة الضعيفة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات لبعض الحالات ودخولها للمستشفيات وقد تؤدي للوفاة.

وبيّن أن وزارة الصحة قامت بتعزيز جهوزيتها في مراكز الفحص والتطعيم وسحب العينات والفرز التنفسي، مؤكداً استعدادها التام لتجاوز هذه المرحلة.

وشدد رئيس الوبائيات والرصد الوبائي، على ضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بوسائل السلامة والوقاية، والإسراع بأخذ التطعيم، وأخذ الجرعة المعززة لمن تطعم، مؤكداً أن ذلك يساعد في الحفاظ على قطاع غزة من انتشار المتحور الجديد.

وأفاد بأن الجرعات الموجودة عالمياً هي الجرعة الأولى والثانية والثالثة، منوهًا إلى أن الدراسات والأبحاث تؤكد أن الجسم يستطيع أن يحتفظ بالجرعة ويكون لديه قدرة على المقاومة والمناعة لمدة ستة أشهر كأقصى حد.

ولفت عمران إلى أنه في حال كان هناك جرعة رابعة أو خامسة أو سادسة، فكل ستة أشهر نستطيع الحصول على جرعة معززة.

وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت بالأمس عن دخول قطاع غزة بالموجة الخامسة من جائحة (كورونا)، والمعروف بـ المتحور(BA5).

وأشارت إلى أن الفحص السريع للحالات المشتبه بها، يتم في المراكز الصحية المعلنة عنها والتابعة للرعاية الأولية بوزارة الصحة و(أونروا) والمؤسسات الأهلية.

أخبار ذات صلة

حنا: تجاهل بايدن لمعاناة الفلسطينيين يؤكد المؤكد ويظهر المواقف الأمريكية الرسمية المعادية لشعبنا

حنا: تجاهل بايدن لمعاناة الفلسطينيين يؤكد المؤكد ويظهر المواقف الأمريكية الرسمية المعادية لشعبنا

حمادة: شعبنا سيكسر شوكة الاحتلال أمام محاولاته تهويد الأقصى

حمادة: شعبنا سيكسر شوكة الاحتلال أمام محاولاته تهويد الأقصى

&#34;هيئة الأسرى&#34; تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

"هيئة الأسرى" تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

النضال الشعبي تحذر بذكرى انطلاقتها من خطورة التحديات التي تواجه مشروعنا الوطني

النضال الشعبي تحذر بذكرى انطلاقتها من خطورة التحديات التي تواجه مشروعنا الوطني

دراغمة يحذر من خطورة تمرير مخططات الاستيطان بالضفة

دراغمة يحذر من خطورة تمرير مخططات الاستيطان بالضفة

الانتهاء من تنفيذ مشروع صيانة آليات المياه والصرف الصحي التابعة لبلديات القطاع

الانتهاء من تنفيذ مشروع صيانة آليات المياه والصرف الصحي التابعة لبلديات القطاع

رأفت: التوصيات التي تبنتها لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية إيجابية

رأفت: التوصيات التي تبنتها لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية إيجابية

&#34;الدميقراطية&#34;: زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة تخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي

"الدميقراطية": زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة تخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;هيئة الأسرى&#34; تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

"هيئة الأسرى" تطالب بإرسال وفد طبي دولي محايد للاطمئنان على صحة الأسرى

النضال الشعبي تحذر بذكرى انطلاقتها من خطورة التحديات التي تواجه مشروعنا الوطني

النضال الشعبي تحذر بذكرى انطلاقتها من خطورة التحديات التي تواجه مشروعنا الوطني

دراغمة يحذر من خطورة تمرير مخططات الاستيطان بالضفة

دراغمة يحذر من خطورة تمرير مخططات الاستيطان بالضفة

الانتهاء من تنفيذ مشروع صيانة آليات المياه والصرف الصحي التابعة لبلديات القطاع

الانتهاء من تنفيذ مشروع صيانة آليات المياه والصرف الصحي التابعة لبلديات القطاع

رأفت: التوصيات التي تبنتها لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية إيجابية

رأفت: التوصيات التي تبنتها لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية إيجابية

&#34;الدميقراطية&#34;: زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة تخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي

"الدميقراطية": زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة تخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي

عدّل نظرية طبية.. جامعة الأزهر-غزة تكرّم أحد خريجيها لتسجيله قصة نجاح بفرنسا

عدّل نظرية طبية.. جامعة الأزهر-غزة تكرّم أحد خريجيها لتسجيله قصة نجاح بفرنسا

وزير الزراعة يوقع اتفاقية إنشاء أول حديقة للمكفوفين وذوي الإعاقة في جنين

وزير الزراعة يوقع اتفاقية إنشاء أول حديقة للمكفوفين وذوي الإعاقة في جنين

منوعات

بدت نسخة من والدتها..ابنة أنجلينا جولي تخطف الأضواء

بدت نسخة من والدتها..ابنة أنجلينا جولي تخطف الأضواء

تكتفي بنشر صور ابنها الصغير..ميريام فارس تكشف السبب الحقيقي لإخفاء وجه ابنها الكبير

تكتفي بنشر صور ابنها الصغير..ميريام فارس تكشف السبب الحقيقي لإخفاء وجه ابنها الكبير

منى زكي برفقة ياسمين عبد العزيز بملابس البحر في الساحل الشمالي

منى زكي برفقة ياسمين عبد العزيز بملابس البحر في الساحل الشمالي

بيكيه يرفض عرضاً من شاكيرا بملايين الدولارات مقابل هذا الأمر!

بيكيه يرفض عرضاً من شاكيرا بملايين الدولارات مقابل هذا الأمر!

بسبب هذه الصورة..شيرين عبد الوهاب تُقلق الجمهور

بسبب هذه الصورة..شيرين عبد الوهاب تُقلق الجمهور

حاولت التهرّب من دفع التعويضات..آمبر هيرد تتلقّى صفعة قوية

حاولت التهرّب من دفع التعويضات..آمبر هيرد تتلقّى صفعة قوية

لمن قال الشاعر المصري أمير طعيمة &#34;مش هنهرج مع ربنا&#34;؟

لمن قال الشاعر المصري أمير طعيمة "مش هنهرج مع ربنا"؟

أول تعليق من الفنانة يسرا بعد انفصالها عن زوجها

أول تعليق من الفنانة يسرا بعد انفصالها عن زوجها

نيرمين الفقي تتصدّر بزواجها من أحمد أبو هشيمة

نيرمين الفقي تتصدّر بزواجها من أحمد أبو هشيمة

بحضور ماغي بوغصن..نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها الـ...

بحضور ماغي بوغصن..نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها الـ...

عربي

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

المغرب: المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية

المغرب: المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية

ليبيا: مخاوف من موجة خامسة لكورونا

ليبيا: مخاوف من موجة خامسة لكورونا

برلمانية ليبية تنتقد مساعي الدبيبة للتحالف مع حفتر

برلمانية ليبية تنتقد مساعي الدبيبة للتحالف مع حفتر