"الصحة" بغزة تتحدث عن تفاصيل دخول القطاع بموجة خامسة من (كورونا)



وأوضح عمران في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، أن المتحور (BA5)، يمتاز بسرعة الانتشار، وهو أقل خطراً من المتحورات السابقة، مثل (دلتا) وغيرها.



وأشار إلى أن سرعة الانتشار تعني تسجيل العديد من الإصابات التي قد تصل لكبار السن والحوامل وأصحاب المناعة الضعيفة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات لبعض الحالات ودخولها للمستشفيات وقد تؤدي للوفاة.



وبيّن أن وزارة الصحة قامت بتعزيز جهوزيتها في مراكز الفحص والتطعيم وسحب العينات والفرز التنفسي، مؤكداً استعدادها التام لتجاوز هذه المرحلة.



وشدد رئيس الوبائيات والرصد الوبائي، على ضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بوسائل السلامة والوقاية، والإسراع بأخذ التطعيم، وأخذ الجرعة المعززة لمن تطعم، مؤكداً أن ذلك يساعد في الحفاظ على قطاع غزة من انتشار المتحور الجديد.



وأفاد بأن الجرعات الموجودة عالمياً هي الجرعة الأولى والثانية والثالثة، منوهًا إلى أن الدراسات والأبحاث تؤكد أن الجسم يستطيع أن يحتفظ بالجرعة ويكون لديه قدرة على المقاومة والمناعة لمدة ستة أشهر كأقصى حد.



ولفت عمران إلى أنه في حال كان هناك جرعة رابعة أو خامسة أو سادسة، فكل ستة أشهر نستطيع الحصول على جرعة معززة.



وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت بالأمس عن دخول قطاع غزة بالموجة الخامسة من جائحة (كورونا)، والمعروف بـ المتحور(BA5).



وأشارت إلى أن الفحص السريع للحالات المشتبه بها، يتم في المراكز الصحية المعلنة عنها والتابعة للرعاية الأولية بوزارة الصحة و(أونروا) والمؤسسات الأهلية.



خاص دنيا الوطن - سندس الخطيبأكد رئيس قسم الوبائيات والرصد الوبائي بوزارة الصحة في غزة، د.هيثم عمران، اليوم الخميس، دخول القطاع بالموجة الخامسة من جائحة (كورونا)، لافتاً إلى أن ذلك الإعلان جاء نتيجة الازدياد الملاحظ في المنحنى الوبائي من حيث الحالات وعدد الإصابات.