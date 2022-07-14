"الديمقراطية": تصريحات بايدن تؤكد أن قضيتنا تحتل موقعاً هامشياً في اهتماماته وسياساته

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن تصريحات الرئيس الأمريكي، تؤكد أن قضية شعبنا وحقوقه الوطنية تحتل موقعاً هامشياً في اهتماماته وسياساته.وأضافت الجبهة: أن قول بايدن إن حل الدولتين لن يتحقق في المدى المنظور، ما هو إلا محاولة لتنصيب البيت الأبيض صاحب الحل والربط في قضيتنا الوطنية، وفقاً لمعايير تضعها الولايات المتحدة بديلاً لمعايير وقرارات الشرعية الدولية التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.وقالت الجبهة: لم يكن لبايدن أن يتحدث بهذه الوقاحة والفظاظة في تناوله لقضيتنا الوطنية لولا تهالك القيادة السياسية لسلطة الحكم الإداري الذاتي، على الحل الأميركي، تحت سقف أوسلو، بديلاً للحل الذي رسمت عناوينه قرارات مجالسنا الوطني والمركزي بوقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو بكل متطلباتها بما فيها تعليق الاعتراف بإسرائيل.وأدانت الجبهة مشاركة بايدن في مهرجان رياضي إسرائيلي أقيم على أرض قرية المالحة والمهجرة، والتي هدمتها عصابات الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، وقالت إن في هذه الخطوة دلالة واضحة عن حقيقة الموقف الرسمي الأميركي من الاستيطان، الذي يعتبر انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 2334 للعام 2016 الذي وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع.وعن زيارة بايدن لـ"المتحف اليهودي لضحايا النازية"، دعت الجبهة الرئيس الأميركي أن يكلف من ينوب عنه للاطلاع على مجازر الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، في صبرا وشاتيلا، ودير ياسين، وكفر قاسم، والطنطورة، والسموع، والعشرات من المجازر التي ارتكبت على أرض فلسطين دون أن ينال مرتكبوها جزاءهم طبقاً للشرعية الدولية.وختمت الجبهة مؤكدة أن شعبنا الفلسطيني بقواه السياسية كافة، لا يراهن على أي دور للولايات المتحدة، بل اتخذ قراره بأن يصنع مصيره بيده، في مقاومة شعبية شاملة انطلقت منذ العام 2015، وما زالت تتصاعد يوماً بعد يوم، في كافة أنحاء فلسطين مدعومة بقوة من أهلنا في الشتات، ونصب أعين شعبنا هدف مقدس لا محيد عنه: أن يحمل الاحتلال وعصابات الاستعمار الاستيطاني عصاهم ويرحلوا عن أرضنا، لتقوم عليها دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.