مباشر | إعلان القدس الإسرائيلي - الأمريكي: واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل

شؤون فلسطينية

"الخارجية": جرائم الاستيطان سياسة إسرائيلية لتعميق الاحتلال والأبرتهايد في فلسطين المحتلة

"الخارجية": جرائم الاستيطان سياسة إسرائيلية لتعميق الاحتلال والأبرتهايد في فلسطين المحتلة
وزارة الخارجية والمغتربين - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الخميس، أنّ جرائم الاستيطان والمستوطنين سياسة اسرائيلية رسمية لتعميق الاحتلال والابرتهايد في فلسطين المحتلة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، بأشد العبارات اعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم واشجارهم وممتلكاتهم والتي تتم بحماية وإشراف واسناد جيش الاحتلال، كان آخرها اقدام عناصرهم الإرهابية صباح اليوم على اقتلاع ٤٠٠ شتلة زيتون في قرية دير شرف غرب نابلس، في مشهد يتكرر يومياً ضمن توزيع أدوار واضح بين المستوطنين ومنظماتهم المسلحة وجيش الاحتلال، بهدف سرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين وتخصيصها لتعميق وتوسيع المستعمرات والبؤر الاستيطانية العشوائية القائمة أو بناء بؤر ومستوطنات جديدة.

كما أدانت الوزارة بشدة مصادرة 1480 دونما من أراضي جالود وقريوت جنوب نابلس وترمسعيا والمغير شمال رام الله لصالح الاستيطان ولبناء تجمع استيطاني ضخم في المنطقة لاستكمال حلقات فصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها، وهو ما يندرج في إطار حرب استيطانية متواصلة بهدف تكريس ضم وتهويد القدس الشرقية المحتلة وضم الغالبية العظمى من مساحة الأرض الفلسطينية المصنفة (ج).

وأكدت على أن  الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي حكومات استيطان ومستوطنين، معادية للسلام، ليست شريكة للسلام، تواصل تخريب أية جهود دولية واقليمية لإحياء عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.

وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان ومنظمات المستوطنين واعتداءاتهم الارهابية، ونتائجها التي تهدد باغلاق أية فرصة أمام الحلول السياسية للصراع، ان لم يكن تفجير ساحة الصراع برمتها واستبدالها بدوامة مستمرة من العنف.

من جهة أخرى ترى الوزارة أن افلات اسرائيل من المحاسبة والعقاب وتعايشها مع سقف ردود الفعل الدولية المتدني خاصة تجاه الاستيطان، وغياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة عوامل تشجع دولة الاحتلال على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية، وتعبر في ذات الوقت عن تورط المجتمع الدولي في استمرار معاناة ومأساة الشعب الفلسطيني ونكبته والظلم التاريخي الذي حل به، ويؤدي إلى إحداث المزيد من التاكل في المنظومة الدولية ومؤسساتها ومرتكزاتها. والنتيجة تعميق الاحتلال وتكريس نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة.




أخبار ذات صلة

إعلان القدس الإسرائيلي - الأمريكي: بايدن يؤكد على دعمه لحل الدولتين

إعلان القدس الإسرائيلي - الأمريكي: بايدن يؤكد على دعمه لحل الدولتين

وزير الزراعة يوقع اتفاقية إنشاء أول حديقة للمكفوفين وذوي الإعاقة في جنين

وزير الزراعة يوقع اتفاقية إنشاء أول حديقة للمكفوفين وذوي الإعاقة في جنين

&#34;الديمقراطية&#34;: تصريحات بايدن تؤكد أن قضيتنا تحتل موقعاً هامشياً في اهتماماته وسياساته

"الديمقراطية": تصريحات بايدن تؤكد أن قضيتنا تحتل موقعاً هامشياً في اهتماماته وسياساته

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

هيئة الأسرى: الأسير كممجي لازال يعاني من الاعتداء الوحشي الذي تعرض له عند اعتقاله

هيئة الأسرى: الأسير كممجي لازال يعاني من الاعتداء الوحشي الذي تعرض له عند اعتقاله

&#34;العمل&#34; بغزة تتحدث عن آخر التطورات بقضية تصاريح العمال

"العمل" بغزة تتحدث عن آخر التطورات بقضية تصاريح العمال

&#34;الديمقراطية&#34;: تصريحات بايدن تؤكد أن قضيتنا تحتل موقفاً هامشياً في اهتماماته وسياساته

"الديمقراطية": تصريحات بايدن تؤكد أن قضيتنا تحتل موقفاً هامشياً في اهتماماته وسياساته

بلدية غزة تصدر أمراً بمنع السباحة في البحر اليوم الخميس وغداً الجمعة

بلدية غزة تصدر أمراً بمنع السباحة في البحر اليوم الخميس وغداً الجمعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يوقع اتفاقية إنشاء أول حديقة للمكفوفين وذوي الإعاقة في جنين

وزير الزراعة يوقع اتفاقية إنشاء أول حديقة للمكفوفين وذوي الإعاقة في جنين

&#34;الديمقراطية&#34;: تصريحات بايدن تؤكد أن قضيتنا تحتل موقعاً هامشياً في اهتماماته وسياساته

"الديمقراطية": تصريحات بايدن تؤكد أن قضيتنا تحتل موقعاً هامشياً في اهتماماته وسياساته

&#34;الديمقراطية&#34;: تصريحات بايدن تؤكد أن قضيتنا تحتل موقفاً هامشياً في اهتماماته وسياساته

"الديمقراطية": تصريحات بايدن تؤكد أن قضيتنا تحتل موقفاً هامشياً في اهتماماته وسياساته

سعد: نشيد بدعوة &#34;غوتيرش&#34; لوضع إسرائيل على القائمة السوداء بشأن وفيات الأطفال

سعد: نشيد بدعوة "غوتيرش" لوضع إسرائيل على القائمة السوداء بشأن وفيات الأطفال

تيسير خالد: دمج إسرائيل في المنطقة مخطط شرير يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار

تيسير خالد: دمج إسرائيل في المنطقة مخطط شرير يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار

الشرطة تُعلن وفاة مواطن بجريمة إطلاق نار غرب جنين

الشرطة تُعلن وفاة مواطن بجريمة إطلاق نار غرب جنين

&#34;المرور&#34; بغزة: سبع إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعـة الماضية

"المرور" بغزة: سبع إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعـة الماضية

&#34;الإحصاء&#34;: الوقود والغذاء يرفعان التضخم في حزيران

"الإحصاء": الوقود والغذاء يرفعان التضخم في حزيران

منوعات

تكتفي بنشر صور ابنها الصغير..ميريام فارس تكشف السبب الحقيقي لإخفاء وجه ابنها الكبير

تكتفي بنشر صور ابنها الصغير..ميريام فارس تكشف السبب الحقيقي لإخفاء وجه ابنها الكبير

منى زكي برفقة ياسمين عبد العزيز بملابس البحر في الساحل الشمالي

منى زكي برفقة ياسمين عبد العزيز بملابس البحر في الساحل الشمالي

بيكيه يرفض عرضاً من شاكيرا بملايين الدولارات مقابل هذا الأمر!

بيكيه يرفض عرضاً من شاكيرا بملايين الدولارات مقابل هذا الأمر!

بسبب هذه الصورة..شيرين عبد الوهاب تُقلق الجمهور

بسبب هذه الصورة..شيرين عبد الوهاب تُقلق الجمهور

حاولت التهرّب من دفع التعويضات..آمبر هيرد تتلقّى صفعة قوية

حاولت التهرّب من دفع التعويضات..آمبر هيرد تتلقّى صفعة قوية

لمن قال الشاعر المصري أمير طعيمة &#34;مش هنهرج مع ربنا&#34;؟

لمن قال الشاعر المصري أمير طعيمة "مش هنهرج مع ربنا"؟

أول تعليق من الفنانة يسرا بعد انفصالها عن زوجها

أول تعليق من الفنانة يسرا بعد انفصالها عن زوجها

نيرمين الفقي تتصدّر بزواجها من أحمد أبو هشيمة

نيرمين الفقي تتصدّر بزواجها من أحمد أبو هشيمة

بحضور ماغي بوغصن..نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها الـ...

بحضور ماغي بوغصن..نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها الـ...

ابنة شقيق كاظم الساهر تلفت الأنظار بجمالها..والأخير يشعل الأجواء في حفله في إسطنبول

ابنة شقيق كاظم الساهر تلفت الأنظار بجمالها..والأخير يشعل الأجواء في حفله في إسطنبول

عربي

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

ليبيا: رئيس مؤسسة النفط يرفض إعفاءه من منصبه

المغرب: المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية

المغرب: المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية

ليبيا: مخاوف من موجة خامسة لكورونا

ليبيا: مخاوف من موجة خامسة لكورونا

برلمانية ليبية تنتقد مساعي الدبيبة للتحالف مع حفتر

برلمانية ليبية تنتقد مساعي الدبيبة للتحالف مع حفتر