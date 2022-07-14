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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير كممجي لازال يعاني من الاعتداء الوحشي الذي تعرض له عند اعتقاله

هيئة الأسرى: الأسير كممجي لازال يعاني من الاعتداء الوحشي الذي تعرض له عند اعتقاله
جلسة محاكمة الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس نقلا عن محاميها فواز شلودي، بأن الأسير أيهم كممجي لا يزال يعاني من آلام حادة بالرأس، وتشوش بالرؤية في عينه اليسرى،  نتيجة الاعتداء الوحشي الذي تعرض له أثناء اعتقاله مرة اخرى والتحقيق معه بعد  عملية  نفق الحرية.

وأوضحت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الأسير أيهم خضع لفحوصات داخل عيادة السجن ، وتم ابلاغه من قبل الطبيبة بأن هناك شيء لايعلمون ماهو ويجب  نقله الى المستشفى  من اجل اجراء الفحوصات الطبية اللازمة له للتأكد مما يعاني منه،  وبالرغم من ذلك إلا أنه لم يتم نقله حتى اليوم  إلى المستشفى.

وبيّن محامي الهيئة، أن هناك تدهوراً في الرؤية لدى الأسير كممجي، وهو بحاجة الى نظارة طبية بشكل سريع، ولكن إدارة السجن لاتتجاوب مع ذلك وترفض ادخالها بحجة أنها غير مطابقة للمواصفات، كما ويشتكي من أوجاع  بقدمه، حيث تم تصوير قدمه الا انه لم يتلقى النتيجة .

يذكر أن الأسير أيهم كممجي من بلدة كفردان/ جنين، معتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسّجن مدى الحياة، وكان أحد أبطال (نفق الحرّيّة)، ويواجه الآن العزل الانفراديّ في سجن ريمونيم وصدر بحقه مؤخرا حكما بالسجن لمدة 5 أعوام بالاضافة إلى غرامة مالية مقدارها 5000 شيكل كعقوبة جائرة بحقه تضاف الى حكمه.

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