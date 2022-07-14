شؤون فلسطينية

"العمل" بغزة تتحدث عن آخر التطورات بقضية تصاريح العمال

"العمل" بغزة تتحدث عن آخر التطورات بقضية تصاريح العمال
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام بوزارة العمل بغزة، منال الحتة، إن "رابط التسجيل لتصاريح العمال، قد أُغلق قبل عيد الأضحى وحتى اللحظة لا معلومات عن إعادة فتحه من جديد".

وتابعت الحتة في حديث (لإذاعة صوت الأقصى)، أن الأولوية في التسجيل للعامل، والخريج يمكنه الاستفادة من معايير التفضيل وهناك برامج تشغيل مؤقت تستهدف فئات الخريجين.

وأضافت: تجاوزنا بند المستفيدين من الشؤون الاجتماعية في معايير التسجيل حتى لا يُحرموا من الاستفادة مشيرةً إلى أن الأولوية للملفات القديمة وملف ٢٠١٩، معظم الأسماء أرسلت للجانب الاسرائيلي واستفادت من الحصول على التصاريح.

وأكدت على أنه "اعتباراً من مطلع أغسطس القادم سيتم اصدار تصاريح (عامل) شاملة الحقوق وليس "احتياجات اقتصادية".

وبشأن الرفض الأمني، أوضحت أن الرفض والمنع الأمني يصدر من الاحتلال وليس لغزة أية علاقة، مكملةً أن "الوزارة أرسلت 6 آلاف اسم مرشح للشؤون المدنية وارسالها من طرفها للجانب الاسرائيلي وتم رفض نحو  4 آلاف اسم". 

ونوّهت إلى أن أي مواطن لديه سجل تجاري ليس "حقيقي" تحت بند "احتياجات اقتصادية" تعمل وزارة العمل على مساعدته للحصول على تصريح عمل، بينما السجل التجاري "الحقيقي" طرف وزارة الاقتصاد والغرف التجارية.





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