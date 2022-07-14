(حرية) يدين إصرار غوتيريش عدم إدراج الاحتلال ضمن التقرير السنوي

ويطالب تجمع المؤسسات الحقوقية منظمة الطفولة (يونيسيف) للتدخل لدى الأمم المتحدة والاحتجاج على عدم إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي العنصري ضمن قائمة العار عن العام 2021، والذي شهد تصعيد ملحوظ ضد الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي (78) طفلاً فلسطينياً بشكل متعمد ومباشر، كما وأصيب برصاص قوات الاحتلال العنصري خلال العام 2021(982) طفلاً فلسطينياً، فيما تواصل قوات الاحتلال العنصري اعتقال (175)طفلاً فلسطينياً في سجونها عدد منهم يخضع لسياسة الاعتقال الإداري.





ويشير (التجمع) إلى أن عدم تقديم التقرير الأممي الصادر لمعلومات كافية حول ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون يؤكد الانحياز الأممي لصالح سلطات الاحتلال العنصري على حساب قيم العدالة وضمير الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما ويؤكد (لتجمع) أن تحذير قوات الاحتلال العنصري من الاستمرار في الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال لا يكفي للجم قوات الاحتلال العنصري التي اعتادت على خرق كافة القواعد القانونية والقيم الإنسانية، ويؤكد التجمع أن الصمت الأممي إزاء ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيون شجع قوات الاحتلال العنصري على ارتكاب مزيداً من الجرائم بحقهم، وإزاء ذلك فإن تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية":



1. يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة النظر في عدم إدراج سلطات الاحتلال ضمن اللائحة السوداء، ويحثه على الاستجابة لمطالباته السابقة.



2. يطالب منظمة الطفولة العالمية (اليونيسيف) بالاحتجاج لدى الأمين العام للأمم المتحدة إزاء عدم إدراج قوات الاحتلال العنصري ضمن قائمة العار، ويحثها على تزويد الأمين العام بالوثائق والمعلومات الكافية التي يمكن إضافتها للتقرير ، وتسهم في فضح جرائم الاحتلال.



3. يحث السلطة الوطنية الفلسطينية بالتحرك الجاد في مسار ملاحقة الاحتلال العنصري على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني لاسيما فئة الأطفال.



4. يطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بفضح جرائم قوات الاحتلال العنصري بحق الأطفال الفلسطينيين.



كما أن 80% من أطفال غزة يعانون من أمراض نفسية نتيجة الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع للعام 15 على التوالي، هذا بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان والموجهة ضد الأطفال الفلسطينيين والتي تتمثل أهم صورها في الحرمان من الحق في الصحة، والحرمان من الحق في التعليم، والحرمان من الحق في حرية الحركة والتنقل والحرمان من الحق في الحياة الكريمة.الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة أصدرت أول أمس الإثنين الموافق 12/07/2022 تقريرها السنوي بشأن الأطفال والصرعات المسلحة 2021، حيث ذكر التقرير أن قوات الاحتلال تعمدت إطلاق النار بشكل مباشر ومتعمد تجاه الأطفال الفلسطينيين نتج عنه قتل العشرات منهم وإصابة المئات ما أدى إلى حدوث عاهات أو تشوه دائم أو مؤقت، وأضاف التقرير تحذير الأمين العام للأمم المتحدة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في انتهاكاتها بحق الأطفال، مشيراً إلى إمكانية إدراجها ضمن قائمة العار في العام المقبل في حال استمرت تلك الانتهاكات.ويشير تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) إلى أن الأمم المتحدة ومنذ العام 2022 تواصل إصدار قائمة متكاملة (اللائحة السوداء) بشكل سنوي تشمل الجهات الحكومية والغير حكومية المسؤولة عن انتهاكات جسيمة ترتكب بحق الأطفال، بحيث يدرج ضمن القائمة الدول المسؤولة عن جرائم القتل والتشويه والتجنيد والعنف الجنسي والاختطاف والهجمات ضد المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال.تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) إذ يبدي أسفه إزاء تجاهل الأمم المتحدة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، فإنه يستهجن عدم استجابة الأمين العام للأمم المتحدة لمطالبات التجمع السابقة والمرتبطة بضرورة إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصري ضمن قائمة " العار " السنوية.