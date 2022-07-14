شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يزور فرنسا الثلاثاء المقبل

الرئيس عباس يزور فرنسا الثلاثاء المقبل
الرئيس عباس ونظيره الفرنسي في باريس - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس بعد ظهر يوم أمس بنظيرته الفرنسية الوزيرة كاثرين كولونا، وذلك بهدف الاستعداد والتحضير الجيد لزيارة الرئيس محمود عباس لفرنسا يوم الثلاثاء المقبل، 19 من هذا الشهر. 

ولقد اطلع الوزير المالكي نظيرته الفرنسية على تطورات الأوضاع الحياتية على الأرض وما تقوم به إسرائيل، دولة الاحتلال، من انتهاكات يومية مستمرة تطال الإنسان والأرض والحجر، وما تتعرض له الأرض الفلسطينية المحتلة وتحديدا مدينة القدس من إجراءات يومية، بهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود عام ٦٧ والقدس الشرقية عاصمتها، وتثبيت الاحتلال والابرتهايد كنظام قائم مستمر، ضمن سياسة الضم والتهويد المتواصلة. 

وكانت زيارة الرئيس عباس الى باريس محور الحديث، والمواضيع التي سيثيرها كل جانب، بالإضافة إلى توقعات الجانب الفلسطيني من تلك الزيارة على مستوى عملية السلام، او في الإطار الإقليمي، او في الضغط على إسرائيل لتوفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الفلسطينية وتحديدا في مدينة القدس او في وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية جميعها، او في التزام إسرائيل بمجمل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، بالإضافة الى مناقشة العلاقات الثنائية الفلسطينية الفرنسية وكيفية تطويرها في عديد المجالات، بما في ذلك مطالبة فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

بدورها أكدت الوزيرة الفرنسية على ترتيبهم بزيارة الرئيس عباس، واستعدادهم للعمل معه من اجل الخروج من الوضع السياسي الحالي، وفي استمرار فرنسا دعم فلسطين سياسيا وماليا، وعبر برامج التنمية المختلفة، وفي دعم الاونروا، والتزام فرنسا ضمن الاتحاد الأوروبي وفي مجلس الأمن للدفع باتجاه الوصول الى حل سياسي او توفير أفق سياسي يسمح للعودة الى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. كما تطرقت الوزيرة الى الأوضاع على الأرض وعملية اغتيال الصحفية شيرين ابو عاقلة، وما تقوم به إسرائيل من إجراءات مخالفة للقانون الدولي، وأهمية إجراء الانتخابات الفلسطينية، والجهود الفلسطينية والعربية من اجل انهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وكذلك الموقف الفلسطيني من موضوع الاعتراف. 

واتفق الطرفين ان تستمر المشاورات الثنائية بينهما حتى موعد اجتماع القمة الفرنسي الفلسطيني يوم 20 من هذا الشهر، من اجل ضمان اعلى درجات النجاح لهذه القمة وما سيخرج عنها من خطوات عملية في عديد القضايا التي اتفق على مناقشتها ومتابعتها ثنائيا.

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