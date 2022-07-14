سعد: نشيد بدعوة "غوتيرش" لوضع إسرائيل على القائمة السوداء بشأن وفيات الأطفال

رام الله - دنيا الوطنأشاد شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، بدعوة"أنطونيو غوتيرش" أمين عام الأمم المتحدة، لإدراج إسرائيل على اللائحة الأممية السوداء المتعلقة بالمعاملة الفظة والقاسية للأطفال، وذلك لجهة معاملتها المنتهكة للمعايير بحق الأطفال الفلسطينيين، التي تجاوزت المستويات العالية.وعبر "غوتيرش" عن صدمته من عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا وشوهوا على أيدي القوات الإسرائيلية، خلال الضربات الجوية على مناطق مكتظة بالسكان، أو من خلال استخدام الذخيرة الحية والغازات الخانقة.وجاءت هذه الدعوة، بعد نشر أحدث تقرير للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح، وتصدرت إسرائيل تقرير الأمم المتحدة لعام 2021 بشأن انتهاكات حقوق الإنسان للأطفال، الذي نشر بالتزامن مع إحياء الأمم المتحدة لليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال.وأظهر التقرير تحقق الأمم المتحدة من 2934 "انتهاك جسيم" ضد 1208 أطفال فلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وغزة، وخلص التقرير نفسه إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت 78 طفلاً فلسطينيًا، وتشوه 982، واعتقلت637، مضيفًا أن 75٪ من المعتقلين أفادوا بتعرضهم للعنف الجسدي.