المغرب: المجلس الوزاري يصادق على 16 اتفاقية دولية

عقب اجتماع المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، بالعاصمة الرباط،

للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني

رام الله - دنيا الوطنصادق المجلس الوزاري المغربي، الأربعاء،على 16 اتفاقية دولية، منها 9 اتفاقيات ثنائية، و7 متعددة الأطراف.وبحسب وكالة (الأناضول) فإن بيان، أكد على أن "الاتفاقيات الثنائية تهم الفضاء الإفريقي في مجالات النقل واللوجستيك وتشجيع وحماية الاستثمارات، وفضاء الخليج العربي والشرق الأوسط في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي وفعاليات الأعمال".وأردف: "والفضاء الأوروبي في مجالات التعليم والعمال المغاربة بالخارج، إضافة إلى الفضاء الآسيوي في مجال الخدمات الجوية".وتتعلق الاتفاقيات الدولية، بحسب البيان، "ثلاثة منها بإحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب، والاعتراف بشهادات التعليم العالي ودرجاته في الدول الإفريقية، وإنشاء برنامج إفريقي للتعاون الفني".وبحسب البيان، فإن "الاتفاقيات المتبقية تخص الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية، وإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، واستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال والأسرة، وحماية العمال من المخاطر المهنية".