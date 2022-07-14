مرض غامض يجتاح دولة إفريقية ويتسبب بوفيات

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات التنزانية ،اليوم الخميس، وفاة ثلاثة أشخاص في مرض غامض، وذلك وفق ما قاله فريق من الأطباء وخبراء استدعتهم الصحة إلى جنوب شرق البلاد للتحقيق في الامر.وقال أيفيلو سيشالوي كبير المسؤولين الطبيين في الحكومة، في بيان الأربعاء، إنه "تم اكتشاف المرض الذي تشمل عوارضه نزيفا من الأنف وحمى وصداعا وتعبا، في منطقة ليندي".وبحسب موقع (سكاي نيوز) عربي، فقد أضاف أن "الحكومة شكلت فريقا من الخبراء الذين ما زالوا يحققون في هذا المرض المجهول"، داعيا السكان إلى الهدوء.وكشف عن رصد 13 شخصا أصيبوا بالمرض توفي ثلاثة منهم، موضحاً أن نتائج اختبار المرضى، كشفت عدم إصابتهم بفيروسات إيبولا أو ماربورغ أو كوفيد-19.وكانت غانا أعلنت الأسبوع الماضي أنها رصدت إصابتين بفيروس ماربورغ الذي يسبب حمى نزفية قد تكون قاتلة مثل إيبولا.وفي تجمع الثلاثاء، قالت الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن إن المرض "الغريب" الذي تم اكتشافه في ليندي قد يكون ناجما عن "الاختلاط المتزايد" بين البشر والحيوانات بسبب تدهور الوضع البيئي.