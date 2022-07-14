شؤون فلسطينية

إصابة عنصرين من جهاز الأمن الوقائي برصاص مسلحين في نابلس

إصابة عنصرين من جهاز الأمن الوقائي برصاص مسلحين في نابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، إن عنصرين من جهاز الأمن الوقائي أصيبا برصاص مسلحين في نابلس، واُعتقل أحد مطلقي النار عليهما.

وأوضح دويكات، أنه أثناء قيام دورية تابعة لجهاز الأمن الوقائي ترتدي الزي العسكري بتوقيف سيارة تم الاشتباه بها في ساعة متأخرة من ليلة أمس في شارع القدس في محافظة نابلس، سارع شخصان مسلحان بإطلاق النار على أفراد الدورية ما أدى الى إصابة إثنين من أفراد الدورية، أحدهما أصيب برصاصة في البطن وحالته متوسطة، فيما تمكن عناصر الدورية من اعتقال أحد المسلحين وتمكن الآخر من الفرار، مشيرا إلى أنه جاري البحث عنه لتقديمه للعدالة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأكد بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستواصل أداء واجبها من أجل توفير الأمن والأمان وملاحقة الخارجين عن القانون.

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