شؤون فلسطينية

الرقم القياسي لأسعار المستهلك يُسجل ارتفاعاً خلال شهر يونيو

الرقم القياسي لأسعار المستهلك يُسجل ارتفاعاً خلال شهر يونيو
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال شهر حزيران 2022 ارتفاعاً مقارنة مع شهر أيار 2022، نتيجة لارتفاع أسعار المستهلك بشكل أساسي لارتفاع أسعار الغاز بنسبة 6.26%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 5.56%، وأسعار البيض بنسبة 5.25%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.89%، وأسعار الخبز بنسبة 4.78%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 4.75%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.81%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.39%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 1.26%، وأسعار الأرز بنسبة 0.97%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 0.82%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 20.53%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 11.40%، وأسعار البطاطا بمقدار 3.24%.

وتجدر الإشارة بأن الرقم القياسي لشهر حزيران 2022 ارتفع بنسبة 0.38% مقارنة مع شهر أيار لنفس العام.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في فلسطين لتبلغ بالمتوسط؛ اسطوانة غاز 77 شيقل/12كغم، والبنزين "95" 7.15 شيقل/1لتر، والبيض 15 شيقل/2كغم، والدجاج 18 شيقل/1كغم، والخبز 5 شيقل/1كغم، والطحين الأبيض – حيفا - 178 شيقل/60كغم، وزيت ذرة 32 شيقل/3لتر، ولحم الغنم 88 شيقل/1كغم، وأرز حبة طويلة 35 شيقل/5كغم، والبصل 3 شيقل/1كغم، على الرغم من انخفاض سعر بندورة بيوت بلاستيكية والباذنجان والخيار 3 شيقل/1كغم لكل منها، والفلفل الحار والزهرة 5 شيقل/1كغم لكل منهما، والبامية 19 شيقل/1كغم، والموز 4 شيقل/1كغم، والعنب 12 شيقل/1كغم، والبطيخ 2 شيقل/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر حزيران 2022 مع شهر حزيران 2021 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 4.47%، بواقع 4.82% في القدس J1*، وبنسبة 4.57% في الضفة الغربية**، وبنسبة 3.91% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 0.41% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة مع شهر أيار 2022، ويعزى ذلك الى ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 7.11%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 6.41%، وأسعار البيض بنسبة 5.18%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.55%، وأسعار الخبز بنسبة 4.45%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.30%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 2.42%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى "سكر المائدة" بنسبة 2.23%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 1.57%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.48%، وأسعار الأرز بنسبة 0.91%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 21.47%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 13.39%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 6.07%، وأسعار البطاطا بمقدار 5.20%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ اسطوانة غاز 74 شيقل/12كغم، والبنزين "95" 6.99 شيقل/1لتر، والبيض 15 شيقل/2كغم، وزيت ذرة 32 شيقل/3لتر، والدجاج 17 شيقل/1كغم، والطحين الأبيض – حيفا - 183 شيقل/60كغم، والخبز 5 شيقل/1كغم، والسكر 34 شيقل/كروز، ولحم الغنم 88 شيقل/1كغم، وأرز حبة طويلة 36 شيقل/5كغم، على الرغم من انخفاض سعر بندورة بيوت بلاستيكية 3 شيقل/1كغم، والباذنجان والخيار 4 شيقل/1كغم لكل منهما، والفلفل الحار 6 شيقل/1كغم، والزهرة 5 شيقل/1كغم، والبامية 21 شيقل/1كغم، والموز 4 شيقل/1كغم، والعنب 13 شيكل/1كغم، والبطيخ 2 شيقل/1كغم، والثوم 17 شيقل/1كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.31% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة مع شهر أيار 2022، ويعود ذلك الى ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 10.01%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 7.49%، وأسعار البيض بنسبة 6.50%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 6.34%، وأسعار الغاز بنسبة 6.10%، وأسعار الخبز بنسبة 5.97%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.86%، و"الديزل" بنسبة 1.84%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.55%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.50%، وأسعار الأرز بنسبة 1.74%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.35%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 11.42%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 4.07%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 3.22%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 1.29%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ الثوم 9 شيقل/1كغم، والدجاج 18 شيقل/1كغم، والبيض 12 شيقل/2كغم، والطحين الأبيض – السلام - 126 شيقل/50كغم، واسطوانة غاز 72 شيقل/12كغم، والخبز 8 شيقل/الربطة 2.60 كغم، والبنزين "95" 6.79 شيقل/1لتر، والسولار 6.10 شيقل/1لتر، وزيت ذرة 28 شيقل/3لتر، والبطاطا 2 شيقل/1كغم، وأرز حبة طويلة 33 شيقل/5كغم، ولحم الغنم 54 شيقل/1كغم، على الرغم من انخفاض سعر بندورة بيوت بلاستيكية والباذنجان والخيار 2 شيقل/1كغم لكل منها، والفلفل الحار 3 شيقل/1كغم، والبامية 16 شيقل/1كغم، والموز 4 شيقل/1كغم، والعنب 8 شيقل/1كغم، والبطيخ 2 شيقل/1كغم.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 0.31% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة مع شهر أيار 2022، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 7.06%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 6.48%، وأسعار الخبز بنسبة 5.36%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 4.68%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 4.49%، و"البنزين" بنسبة 4.09%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.88%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 2.52%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.79%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.00%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 32.18%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 17.85%، وأسعار البطاطا بمقدار 8.71%.

سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط؛ الثوم 18 شيقل/1كغم، والخبز 5.5 شيقل/اكغم، والسولار 7.22 شيقل/1لتر، والبنزين "95" 7.60 شيقل/1لتر، وزيت ذرة 34 شيقل/3لتر، والطحين الأبيض – حيفا - 200 شيقل/60كغم، والدجاج 20 شيقل/1كغم، ولحم الغنم 91 شيقل/1كغم، على الرغم من انخفاض سعر بندورة بيوت بلاستيكية والزهرة والخيار والبطاطا 4 شيقل/1كغم لكل منها، والفلفل الحار 8 شيقل 1/كغم، والباذنجان 5 شيقل/1كغم، والبامية 29 شيقل/1كغم، والموز 3 شيقل/1كغم، والعنب 14 شيقل/1كغم، والبطيخ 2 شيقل/1كغم.

 ملاحظات:

* البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

**البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

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