دولي

فرنسا تضاعف عمليات تخزين الغاز قبل الشتاء

فرنسا تضاعف عمليات تخزين الغاز قبل الشتاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الطاقة الفرنسية أغنيس بانييه، أمس الأربعاء، أن بلادها اتخذت "إجراءات جذرية" لزيادة مخزونها من الغاز الطبيعي في محاولة للتعامل مع احتمال قطع كامل للغاز الروسي لا سيما قبل حلول فصل الشتاء.

وبحسب ما نقلت وكالة (الأناضول) عن شبكة (بي إف إم) الفرنسية فقد قالت بانييه في تصريحات صحفية: "لقد اتخذنا تدابير لزيادة مخزوننا من الغاز الطبيعي من خلال إدارة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من جميع الدول التي على استعداد لتزويدنا بالتسليم من النرويج".

ويأتي ما يقرب من 17 بالمئة من إمدادات الغاز الفرنسية من روسيا.

وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، كانت أعلنت شركة "GRTgaz" الفرنسية لنقل الغاز أن فرنسا لم تعد تتلقى الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من روسيا.

وأجرت باريس في مارس/ آذار الماضي محادثات مع السعودية والإمارات وقطر لتنويع وارداتها من الوقود والغاز.

وعلقت موسكو إمدادات الغاز إلى بعض الدول الأوروبية ردا على عقوبات فرضتها الأخيرة ضدها في أعقاب شن الجيش الروسي عملية عسكرية ضد أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

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