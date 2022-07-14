سفير إسرائيل في واشنطن: خطوات سيُعلن عنها قريباً لمنع انهيار السلطة





وأضاف بأن السلطة الفلسطينية غير جاهزة لذلك وهناك وضع سياسي معقد، وفق تعبيره.





وتابع هرتسوغ: أن الولايات المتحدة تتوقع أن تتخذ إسرائيل خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، و"أفترض أنه سيكون هناك المزيد من الخطوات، سيُعلن عنها قريباً".





ويعقد الرئيس الأميركي جو بايدن، في اليوم الثاني من زيارته لإسرائيل، سلسلة لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء، يائير لابيد.

ويوقع الرئيس الأمريكي، ولابيد، "وثيقة القدس" الخاصة بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتشتمل على التزام لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية "والتأكيد على حرية إسرائيل في الدفاع عن نفسها بنفسها".

رام الله - دنيا الوطننقلت إذاعة جيش الاحتلال، عن مايك هرتسوغ، سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، قوله، اليوم الخميس، إن عملية سياسية فلسطينية-إسرائيلية في الوقت الحاضر، "ليست على جدول الأعمال".