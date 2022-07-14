تفاصيل اليوم الثاني من زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل





ويوقع الرئيس الأمريكي، ولابيد، "وثيقة القدس" الخاصة بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتشتمل على التزام لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية "والتأكيد على حرية إسرائيل في الدفاع عن نفسها بنفسها".





ويعقد المسؤولان مؤتمراً صحفياً، وفي ساعات بعد الظهر سيجتمع بايدن مع رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو ثم سيحل ضيفا على الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هيرتسوغ الذي سيقلد الرئيس الأمريكي وسام شرف.



ومن المقرر ان يحضر هرتسوغ وبايدن ولابيد مساءً في استاد تيدي بالعاصمة حفل افتتاح دورة الألعاب الرياضية اليهودية.



رام الله - دنيا الوطنيعقد الرئيس الأميركي جو بايدن، في اليوم الثاني من زيارته لإسرائيل، سلسلة لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء، يائير لابيد.