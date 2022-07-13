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(يديعوت): السعودية ستفتح المجال الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية هذا الأسبوع

(يديعوت): السعودية ستفتح المجال الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية هذا الأسبوع
طائرة نقل مسافرين إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة إسرائيلية، مساء يوم الأربعاء، عن نية السعودية فتح المجال الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية.

ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن السعودية ستعلن هذا الأسبوع عن فتح المجال الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية المباشرة. 

هذا وتشهد العلاقات السعودية الإسرائيلية تحسنًا ملحوظًا فيما بينهما، وذلك ضمن جهود من قبل الرئيس الأمريكي جو بادين الذي يزور إسرائيل هذه الأيام ومن ثم سينتقل إلى عدة دول في الشرق الأوسط.

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