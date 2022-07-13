(يديعوت): السعودية ستفتح المجال الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية هذا الأسبوع

كشفت صحيفة إسرائيلية، مساء يوم الأربعاء، عن نية السعودية فتح المجال الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية.









هذا وتشهد العلاقات السعودية الإسرائيلية تحسنًا ملحوظًا فيما بينهما، وذلك ضمن جهود من قبل الرئيس الأمريكي جو بادين الذي يزور إسرائيل هذه الأيام ومن ثم سينتقل إلى عدة دول في الشرق الأوسط.

رام الله - دنيا الوطنووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن السعودية ستعلن هذا الأسبوع عن فتح المجال الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية المباشرة.