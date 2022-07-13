غزة: إعلان بأسماء المراكز الصحية المتوفر بها فحص (كورونا) السريع





وأضافت: "أما ثالثا: المحافظة الوسطى- مركز صحي شهداء دير البلح، ورابعا: محافظة خانيونس- مركز صحي شهداء خانيونس (البندر)، وأخيرا: محافظة رفح- مركز صحي شهداء رفح (أبو الوليد)".



وتابعت الإدارة: "العمل في المراكز المذكورة أعلاه سيكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنه مساءً".



وختمت: "أما غدا الخميس فستكون الخدمة متوفرة في المراكز المذكوره أعلاه من الثامنة صباحا حتى الثانية مساءً، علما بأنه سيتم إعلان آلية العمل للأسبوع المقبل في وقت لاحق".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للرعاية الأولية في وزارة الصحة بغزة، مساء يوم الأربعاء، عن أسماء مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تتوفر فيها خدمة سحب عينات الفحص السريع لكوفيد 19.وقالت الإدارة: إن "آلية العمل ستكون خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، وفق الالية التالية، أولا: محافظة شمال قطاع غزة- مركز صحي مسقط الشمال، وثانيا: محافظة غزة- مركز صحي الصوراني ومركز صحي شهداء الشاطئ".