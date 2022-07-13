غزة: إعلان بأسماء المراكز الصحية المتوفر بها فحص (كورونا) السريع
أعلنت الإدارة العامة للرعاية الأولية في وزارة الصحة بغزة، مساء يوم الأربعاء، عن أسماء مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تتوفر فيها خدمة سحب عينات الفحص السريع لكوفيد 19.
وقالت الإدارة: إن "آلية العمل ستكون خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، وفق الالية التالية، أولا: محافظة شمال قطاع غزة- مركز صحي مسقط الشمال، وثانيا: محافظة غزة- مركز صحي الصوراني ومركز صحي شهداء الشاطئ".
وأضافت: "أما ثالثا: المحافظة الوسطى- مركز صحي شهداء دير البلح، ورابعا: محافظة خانيونس- مركز صحي شهداء خانيونس (البندر)، وأخيرا: محافظة رفح- مركز صحي شهداء رفح (أبو الوليد)".
وتابعت الإدارة: "العمل في المراكز المذكورة أعلاه سيكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنه مساءً".
وتابعت الإدارة: "العمل في المراكز المذكورة أعلاه سيكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنه مساءً".
وختمت: "أما غدا الخميس فستكون الخدمة متوفرة في المراكز المذكوره أعلاه من الثامنة صباحا حتى الثانية مساءً، علما بأنه سيتم إعلان آلية العمل للأسبوع المقبل في وقت لاحق".
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