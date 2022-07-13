تفاصيل جديدة بشأن مبادرة تفعيل مطار (رامون) للفلسطينيين



ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإنه بحسب الخطة المقترحة لتفعيل مطار (رامون) للفلسطينيين ضمن المبادرات المقدمة في إطار زيارة بايدن، سينتقل الفلسطينيون من خلال "ممر آمن" من مناطق السلطة إلى وادي عربة نحو المطار.



وأضافت القناة: "في المقابل يتوقف الرئيس محمود عباس عن الإجراءات ضد إسرائيل في المحكمة الدولية، ويكثف نشاط قوات السلطة ضد منفذي العمليات، كما وأنه لم تتم الموافقة على الخطة بعد".



وفي وقت سابق، أكدت قناة (كان)، أنه يتم دراسة تقديم مبادرة أخرى للفلسطينيين، وذلك كجزء من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل.



رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بإعادة تفعيل مطار (رامون) للفلسطينيين.