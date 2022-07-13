مصرع طفل بحادث دهس شمال القدس

رام الله - دنيا الوطنلقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، بحادث دهس في بلدة الرام شمال القدس.وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن إشارةً وردت لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وصول طفل (3 سنوات) من بلدة الرام إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله نتيجة تعرضه لحادث دهس من مركبة تعود لعمه، وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة والتحفظ على سائق المركبة المتسبب بالحادث ومباشرة التحقيق فيه من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.