قناة إسرائيلية تكشف: مبادرة جديدة للفلسطينيين بفتح مطار (رامون) للرحلات الجوية

رام الله - دنيا الوطنأكدت قناة (كان) الإسرائيلية، أنه يتم دراسة تقديم مبادرة أخرى للفلسطينيين، وذلك كجزء من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل.وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن هذه المبادرة تتمثل في فتح مطار رامون للرحلات الجوية للفلسطينيين، قابل عدم تقدم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالإجراءات ضد إسرائيل في محكمة لاهاي.وكانت الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وصل، صباح اليوم الأربعاء إلى إسرائيل، في إطال جولة يقوم بها بايدن في منطقة الشرق الأوسط.