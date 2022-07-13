شؤون فلسطينية

الاحتلال يدهس طفلاً في القدس ويقتحم راس العامود

الاحتلال يدهس طفلاً في القدس ويقتحم راس العامود
قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دهست قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء طفلاً مقدسيا، قرب باب العامود كما اقتحم العشرات من جنود الاحتلال حي راس العامود.

وأفاد شهود عيان أن مركبة تابعة لقوات الاحتلال دهست الطفل يوسف مطور في منطقة باب العامود.

وقال المقدسي حسام مسالمة الذي تواجد في المكان إن الطفل مطور كان واقفاً برفقة طفل آخر في طريق باب العامود قبل أن يدهسه أحد جنود الاحتلال ويلوذ بالفرار من المنطقة.

ونقل الطفل الى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته برضوض بسبب الدهس.

بالتزامن مع ذلك، اقتحم العشرات من جنود الاحتلال حي رأس العامود في القدس المحتلة.

ويتعرض الحي المقدسي لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال يتخللها مداهمات لمحال ومنازل المواطنين واعتقال الشبان.

وفي سياق استهداف الشباب المقدسي، مددت سلطات الاحتلال اليوم اعتقال الأشقاء قسام ونصر الله إياد الأعور ونشأت دوابشة ومحمد الأعور من سلوان حتى يوم الأحد المقبل.

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال خلال شهر يونيو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال (2510) انتهاكاً، أبرزها استشهاد (13) مواطناً.

ورصد معطى (204) عملية مداهمة لمنازل المواطنين، فيما بلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (483) اقتحاما، وعدد الطرق والمناطق التي تم إغلاقها (14) منطقة.

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