شؤون فلسطينية

أوصت بعدة إجراءات.. الصحة بغزة: القطاع دخل في موجة خامسة لجائحة (كورونا)

أوصت بعدة إجراءات.. الصحة بغزة: القطاع دخل في موجة خامسة لجائحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت خلية الأزمة التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، أن القطاع دخل في موجة خامسة لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك عقب اجتماع خلية الأزمة، اليوم الأربعاء، لاستعراض تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة، بالإضافة إلى مراجعة السياسات والإجراءات والبروتوكولات المتعلقة بالجائحة، وذلك في اعقاب تزايد الاصابات اليومية المسجلة والتي تشير الى ان قطاع غزة دخل في موجة خامسة من جائحة كوفيد 19 من نوع (BA5) والذي يتمتع بسرعة انتشار اكبر من المتحور الاصلي . 

وأوضحت الخليلة خلال الاجتماع، أن كافة المعطيات تشير إلى أن أعداد الحالات المتوقع تسجيلها وتلك التي تحتاج الى الرعاية الطبية، لن تصل الى ما كانت عليه خلال الموجات السابقة.

وقالت: "كما ان التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 أثبت نجاعته في تعزيز المناعة وتوفر فرص الوقاية من الاصابة أو الحد من مضاعفاتها الخطيرة وتقليل الوفيات".

وقد أوصت خلية الأزمة على الحرص على تلقي اللقاحات الأساسية من لقاح كوفيد 19 لمن لم يتلق اللقاح بعد، وتلقي الجرعات التعزيزية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحرص على ارتداء الكمامة في المرافق الصحية لكافة العاملين والمرضى والمرافقين والزوار.

وقالت: "الحرص على ارتداء الكمامة في الاماكن المغلقة والاماكن المزدحمة"، مضيفة: "يمنع زيارة المرضى في المستشفيات والسماح بمرافق واحد فقط للمريض عند الحاجة".

وأشارت إلى أنها أوصت كذلك بتخصيص مراكز الفرز التنفسي في المستشفيات للحالات الخطيرة والتي تعاني من الاعراض الشديدة، وأما حالات الاشتباه بالاصابة فيتم متابعتها واجراء الفحص السريع لها في المراكز الصحية المعلن عنها والتابعه للرعايه الاوليه بوزاره الصحه و(اونروا) والمؤسسات الاهليه.

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