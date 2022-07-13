رئيس موزمبيق: مواقفنا الداعمة للقضية الفلسطينية لن تتغير

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس جمهورية موزمبيق فيليب جاسنتو نيوسي أن بلاده لن تغير مواقفها أبدا تجاه القضية الفلسطينية، وستظل تدعمها ليس فقط على صعيد مجلس الأمن بل من خلال الإتحاد الإفريقي ومجموعة دول السادك.وأعرب الرئس نيوسي خلال لقائه سفير دولة فلسطين لدى موزمبيق فايز عبد الجواد، عن شكره لتهنئة الرئيس محمود عباس ودعم دولة فلسطين لانضمام بلاده للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي، موجها تحياته للرئيس عباس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.بدوره، سلم السفير عبد الجواد، الرئيس نيوسي، رسالتي تهنئة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس لمناسبة حصول موزمبيق على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، وكذلك لمناسبة ذكرى استقلال جمهورية موزمبيق.ونقل السفير، تحيات الرئيس عباس وتقديره العالي للرئيس نيوسي على مواقف موزمبيق الداعمة لفلسطين والقضية الفلسطينيه، معبرا له عن الثقة العالية بأن موزمبيق ستلعب دورا هاما في دعم القضية الفلسطينية من خلال الدفع لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصله وصولا لتحقيق السلام العادل.