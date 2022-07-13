شؤون فلسطينية

لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي تتبنى عدة توصيات لصالح القضية الفلسطينية

لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي تتبنى عدة توصيات لصالح القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
تبنت لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاربعاء 13/07/2022، مجموعة من التوصيات لصالح القضية الفلسطينية ، حيث دعت المفوضية الأوروبية الى استمرار تقديم الدعم المالي للسلطة الوطنية وضمان وصوله في الوقت لمحدد لعدم عرقلة عمل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما اكدت اللجنة على مواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة من عملية السلام على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ورفض الاستيطان وقيام دولة فلسطينية مستقلة على أساس الشرعية الدولية وعدم الاعتراف باي تعديل على حدود عام 67 دون اتفاق الطرفان واعتبار القدس عاصمة للدولتين.

كما وصوتت اللجنة ضد مقترح قدمه مجموعة من نواب الأحزاب اليمينية يدين لمناهج التعليمية ويطلب من المفوضية اتخاذ إجراءات عملية لمحاربة إدعاءات تتعلق معاداة السامية في الكتب الفلسطينية.

وعبر القرار عن دعم الاتحاد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين وضرورة استمرار تقديم الدعم المالي لتمكينها من القيام بمهامها على افضل حال.

وقال السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي، السفير عادل عطية: " لقد عملنا على مدار الأسابيع الماضية من خلال لقاءات على اعلى المستويات شملت مدير مكتب رئيسة البرلمان الأوروبي وجميع مقرري الأحزاب السياسية في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي وعدد من سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد لدفع لجنة العلاقات الخارجية ادراج مجموعة من التوصيات في تقريرها السنوي الخاص بسياسة الجوار للتأكيد على استمرار مساعدات الاتحاد للشعب الفلسطيني وصرفها في موعدا دون تأخير".

وأضاف السفير عطية، "تأتي الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في نطاق التحرك المبكر لقطع الطريق على اللوبي الاسرائيلي التلاعب بالمساعدات التي تقدم لشعبنا الفلسطيني وتجنب الازمة التي تسببوا بها والتي أدت الى تأخير صرف مساعدات الاتحاد العام الماضي".

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