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شؤون فلسطينية

غزة: مباحث التموين تضبط لحومًا وشوكولاتة فاسدة

غزة: مباحث التموين تضبط لحومًا وشوكولاتة فاسدة
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت دائرة مباحث التموين في المباحث العامة طناً من اللحوم والشكولاتة الفاسدة خلال جولاتها التفتيشية المشتركة، رفقة مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني على أسواق محافظتي غزة وخانيونس.

وأوضحت مباحث التموين أنها تحفظت على الكميات المضبوطة من اللحوم والشكولاتة بعد ظهور علامات فساد عليها، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة الالكتروني.

 وقالت إنها حررت محاضر ضبط للمخالفين وأحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.

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