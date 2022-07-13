الاحتلال يستولي على (1480) دونمًا من أراضي جنوب نابلس وشمال رام الله

رام الله - دنيا الوطناستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على نحو 1480 دونمًا من أراضي قرى جالود وقريوت جنوب نابلس، وترمسعيا والمغير شمال رام الله.وأوضحت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال أعلنت الاستيلاء على أكثر من (1480) دونما من أراضي قرى "جالود وترمسعيا والمغير وقريوت"، بموجب أمر عسكري صدر بتاريخ 14 نيسان/ إبريل الماضي.وأشارت إلى أنه لم يتم الكشف عنه إلا في نهاية شهر مايو الماضي بعد انتهاء فترة الاعتراض على الأمر العسكري، ضمن مشروع كتلة "شيلو" الاستيطانية، وهي إحدى تجمعات المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تشكل خطوطا متجاورة جغرافيا.وتشهد المنطقة المحيطة بمستوطنة (شيلو) المقامة على أراضي المواطنين في قرى قريوت وجالود وترمسعيا والمغير، بين رام الله ونابلس، أكبر عملية استيلاء، لصالح توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية المحيطة بها.ولفتت المصادر إلى أن هذا الاستيلاء يهدف لتوسيع مستوطنة (عميحاي) الجديدة بثلاثة أضعاف، وشرعنة بؤرة "عدي عاد" تحت مسمى ضمها لمستوطنة (عميحاي).ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتكاب قوات الاحتلال آلاف الانتهاكات بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس، خلال شهر يونيو الماضي تنوعت بين عمليات قتل وهدم واستيطان.ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر حزيران/ يونيو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال (2510) انتهاكاً، أبرزها استشهاد (13) مواطناً.