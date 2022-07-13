لابيد: هذا ما سنناقشه مع الرئيس الأمريكي

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الأربعاء، خلال استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيتم مناقشة بناء هيكل أمني واقتصادي جديد مع دول الشرق الأوسط.وقال لابيد خلال حفل الاستقبال: "سنناقش بناء هيكل أمني واقتصادي جديد مع دول الشرق الأوسط، بعد اتفاقيات التطبيع"، مضيفًا: "سنناقش ضرورة تجديد تحالف عالمي قوي يوقف البرنامج النووي الإيراني"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وأردف بايدن: "من حق الشعب اليهودي أن يكون له دولة خاصة به، عرفتم أنفسكم من قبل أنكم صهيوني، أنت فعلا صهيوني عظيم وصديق كبير".يشار إلى أنه وصل مساء اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل ، حيث حطت طائرة الرئاسة الأمريكية في مطار بن غوريون في تل أبيب وسط إجراءات أمنية شديدة.