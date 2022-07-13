"المنظمات الأهلية" ترحب بقرار تسع دول أوروبية استمرار دعمها للمؤسسات التي صنفها الاحتلال إرهابية

رام الله - دنيا الوطنرحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بقرار الدول الأوروبية التسع التي أكدت في بيان صادر عنها يوم أمس، عزمها مواصلة التعاون، والعلاقة وتقديم الدعم لستة مؤسسات أهلية فلسطينية تنضوي في إطار الشبكة كانت صنفتها دولة الاحتلال تحت ما يسمى "الإرهاب".وأكدت الشبكة أنها تلقت بارتياح، وتابعت باهتمام كبير ما صدر من مواقف في الفترة القريبة الماضية والتي تؤكد بمجملها كذب وزيف ادعاءات الاحتلال، وتندرج في إطار محاربة العمل الأهلي الفلسطيني والحملة الشرسة التي تقودها دولة الاحتلال ضدها بهدف منعها من القيام بعملها وفق القانون الفلسطيني، وعلى أسس القانون الدولي أيضاً.وطالبت باعتبار هذه الخطوة الهامة للدول التسعة مرتكزاً هاماً للبناء عليه لاتخاذ المواقف التي ينتظرها المجتمع المدني الفلسطيني من جميع دول الاتحاد على أرضية الشراكة.كما ودعت الشبكة لتصويب العلاقة لقطع الطريق على استمرار الهدف الإسرائيلي بتضييق مساحة العمل الأهلي الفلسطيني، والحيز المتاح له بناء على ما خلصت له نتائج ما قيمته تلك الدول وهي بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، والمانيا، وايرلندا، وإيطاليا، وهولندا، وأسبانيا، والسويد التي أكدت غياب أية أدلة تشير إلى علاقة تلك المؤسسات الفلسطينية "بالإرهاب".