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شؤون فلسطينية

هيئة مقدسية تحذر من افتعال الاحتلال أزمة تؤدي لهدم مصليات الأقصى

هيئة مقدسية تحذر من افتعال الاحتلال أزمة تؤدي لهدم مصليات الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جددت هيئة مقدسية، اليوم الأربعاء، من تحذيراتها بشأن خطط الاحتلال التهويدية التي تستهدف المسجد الأقصى.

وأكد رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، أن الاحتلال يسعى لتقسيم الأقصى والسيطرة عليه، وافتعال أزمة تؤدى لهدم المصليات ومنع المسلمين من الوصول إليها، بذريعة أنها لم تعد آمنة وفيها خطر على حياة المصلين.

وتابع قائلا: "ما يجري في الأقصى من تهويد، هو استمرار لسعي الاحتلال لفرض السيطرة الكاملة عليه، وصولاً لحلم الكيان المنشود بهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه".

وذكر الهدمي أن الاحتلال يحاول إثبات أنه صاحب السيادة  الوحيدة على الأقصى المبارك، ليقرر ما يريد فعله.

ولفت إلى أن الأقصى  لم يعد من أولويات  المستويين الرسمي الفلسطيني والعربي، في ظل الانشغال بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.

وكشفت مصادر مقدسية عن تآكل جديد في جدران مصلى الأقصى القديم، بسبب تواصل حفريات الاحتلال.

وتساقطت الأتربة من أعمدة مصلى الأقصى القديم، جراء تواصل حفريات الاحتلال الإسرائيلي في محيط وأسفل المسجد الأقصى بمدينة القدس.

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