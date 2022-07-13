الشيخ عزام: أمريكا تسعى لتشكيل حلف بقيادتها ولا هدف آخر لزيارتها المنطقة

رام الله - دنيا الوطناستبعد الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة (الجهاد) الإسلامي في فلسطين، أن يحمل الرئيس الأمريكي جو بايدن، رؤية جديدة للقضية الفلسطينية، معرباً عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تحاول فقط تشكيل حلف جديد بقيادتها، وترميم علاقاتها في المنطقة.وقال الشيخ عزام اليوم الأربعاء، تعقيباً على زيارة بايدن للمنطقة: "نحن لا نثق بأمريكا وسياساتها بغض النظر عن ساكن البيت الأبيض أو الحزب الذي يحكم، ونؤمن أن أمريكا منحازة لعدونا وهي لا تقف أبدا موقفا أخلاقيا تجاه قضايا الأمم والشعوب الأخرى".وأضاف: "المنطقة عاشت نوعا من الفوضى في ظل إدارة دونالد ترامب الذي فعل ما لم يفعله رئيس آخر وخلف إرثا من الفوضى والجنون، وبايدن يحاول أن يصلح هذا الإرث وهذه التركة ويحاول أن يرمم علاقات أمريكا في المنطقة والعالم بشكل عام وتحسين صورة أمريكا، ليس من خلال إنصاف المظلومين وإيجاد حلول أخلاقية للقضايا والأزمات ولكن من خلال تغييب الصورة وتغيير الشكل".وأوضح الشيخ عزام أن "بايدن يحاول تعزيز الجبهة والمحور والجهة التي يمكن أن تكون داعمة للسياسة الأمريكية وما تقوم به إسرائيل ويحاول ان يشكل من جديد تحالفا تقوده أمريكا في المنطقة".وزاد بالقول: "هناك أهداف خبيثة لأمريكا، ولكن نظن أن العالم تغير وأن أمريكا لا تستطيع وقتما تريد وكيفما تريد مواجهة الأمم والشعوب الأخرى.. ترامب بذل جهوداً مجنونة من أجل فرض حل للمنطقة عبر صفقة القرن، انتهت ولايته وانتهت معه صفقة القرن، وبايدن لن يستطيع إحياءها".واستطرد عضو المكتب السياسي للجهاد: "نستبعد أن يكون لدى بايدن رؤية جديدة بالقضية الفلسطينية، إسرائيل أجندتها مختلفة وحتى مع الحلف الوثيق الذي يجمعها مع أمريكا، هي تريد أن تعمل أمريكا في خدمتها بكل ما تريده".ويعتقد الشيخ عزام أن إسرائيل لن تستطيع دخول مواجهة عسكرية مع إيران، لأنها وأمريكا تدركان قوة إيران العسكرية.