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شؤون فلسطينية

الهيئة (302): تراجع لافت ومقلق لعدد موظفي وكالة أونروا في مناطقها الخمسة

الهيئة (302): تراجع لافت ومقلق لعدد موظفي وكالة أونروا في مناطقها الخمسة
إضراب يعم مؤسسات أونروا
رام الله - دنيا الوطن
قالت الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين: إنها " تتابع ألأزمة المالية المزمنة لـ (أونروا) وانعكاسها ليس فقط على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأكثر من ستة مليون لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عمليات الوكالة الأممية الخمسة (غزة والضفة الغربية بما فيها شرق القدس المحتل، وسوريا ولبنان والأردن)".

كما وتابعت الهيئة تراجع عملية التوظيف في الوكالة، والتي أصبحت تشكل واحدة من المؤشرات الخطيرة على تراجع الخدمات التي تقدمها (أونروا).

وأضاف: "بات لافتاً ومقلقاً التراجع في عملية التوظيف لا سيما خلال الثلاث سنوات الأخيرة على الرغم من تزايد أعداد اللاجئين وحاجاتهم للخدمات الصحية والتعليمية والإغاثة ناهيك عن برامج الطوارئ في غزة وسوريا".

وأردفت الهيئة: "إذ أصبح عدد موظفي الوكالة في منتصف العام 2022 حوالي 28 ألف موظف بعد أن وصل وحسب إحصاء (أونروا) في شباط/ فبراير 2019 إلى 31937 موظف (31.726 موظف محلي، و211 موظف دولي)، أي بتراجع 3937 موظف.

وذكرت أن عملية تراجع التوظيف ستشكل حِملاً إضافياً وعبئا على بقية الموظفين وعلى قدراتهم على القيام بدورهم كما يجب، وبالتالي انعكاسا سلبيا على المستفيدين من الخدمات من اللاجئين الفلسطينيين.

كما وأضافت الهيئة: "في كل يوم تزداد الحاجة ضرورة للبحث الجاد والاستراتيجي في كيفية توفير المبالغ المالية الكافية كي تتمكن الوكالة من تقديم خدماتها ومن عملية التوظيف وبدون اي تعقيدات، لا سيما في ظل اقتراب شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل موعد نقاش تجديد تمديد ولاية (أونروا) لفترة جديدة".

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