"المقاومة الشعبية" تحذر الدول العربية من الانخراط بأي تحالف جديد ترعاه أمريكا

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة "المقاومة الشعبية" في فلسطين، اليوم الأربعاء، بيانًا صحفيًا للتعقيب عللى زيارة الرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط بما فليها إسرائيل وفلسطين.وقالت الحركة: إن "زيارة بايدن لن تقدم شيئا لقضيتنا الوطنية، وإنما هي ابتزاز جديد تقوم به الإدارة الأمريكية للضغط على السلطة للرضوخ للشروط الصهيونية، والجلوس على طاولة المفاوضات".وتابعت أن الإدارة الأمريكية متناسية الجرائم التي ارتكبها جيش "العدو" بحق شعبنا ومقدساته، خاصة وأنها غير جاهزة لتقديم رؤية جدية لإنهاء الاحتلال لأرضنا.ودعت الحركة إلى عدم التفاعل مع هذه الزيارة أو البناء عليها، لأنها كسابقاتها لن تقدم شيء لنا، وهو ما تعودنا عليه في الانحياز والتواطؤ الأمريكي مع "العدو".وحذرت الأنظمة العربية والإسلامية في المنطقة، لعدم الانخراط في أي تحالف جديد ترعاه أمريكا وتكون دولة الكيان جزء منه، الأمر الذي من شأنه أن يزيد المؤامرة "الصهيونية" على شعبنا وقضيتنا ويواصل إشعال المنطقة.