(حماس) تعلق على البيان المشترك لعدة دول أوروبية الداعم للمنظمات الأهلية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، بالبيان المشترك الصادر عن عدد من الدول الاوروبية (بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا والسويد)؛ الدَّاعم للمنظمات الأهلية المدنية الفلسطينية.وأكد جهاد طه، الناطق باسم الحركة، في تصريح له، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا البيان يكشف مجدّداً زيف رواية الاحتلال المضلّلة والمغرضة، في قلب الحقائق وممارسة الكذب للتأثير على عمل هذه المنظمات الأهلية، التي تعمل على كشف وفضح سياسات الاحتلال العنصرية وانتهاكاته بحقّ الشعب الفلسطيني.وأشار طه، إلى أنَّ البيان الأوروبي المشترك خطوة في الاتجاه الصحيح؛ لاستمرار الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته ضدَّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، داعياً المجتمع الدولي، بمؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتهم، في تجريم الاحتلال وسياسته العنصرية، ومحاسبة قادته ومستوطنيه، على جرائمهم بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.