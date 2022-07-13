مباشر | الرئيس الأمريكي يصل إلى إسرائيل المحطة الأولى في زيارته للشرق الأوسط

شؤون فلسطينية

مجدلاني يطالب بحماية الأطفال الفلسطينيين ووضع إسرائيل على "اللائحة السوداء"

مجدلاني يطالب بحماية الأطفال الفلسطينيين ووضع إسرائيل على "اللائحة السوداء"
الوزير أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، بوضع الاحتلال الإسرائيلي على قائمة "العار" أو ما تعرف "باللائحة السوداء" الملحقة بالتقرير الأممي الخاص "بالأطفال والنزاعات المسلحة للعام 2022"، يأتي ذلك لاستمرار الاحتلال بممارسة انتهاكاته بحق الطفولة الفلسطينية.

كما طالب مجدلاني مؤسسات الطفولة الدولية بالتحرك والعمل على حماية أطفال فلسطين، ومنحهم الحقوق التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للالتزام بالمواثيق الدولية التي كفلت رعاية خاصة للأطفال أثناء الحروب.  

جاء ذلك في بيان للوزير مجدلاني، تعليقاً على صدور التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن "الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021" والذي جاء فيه أن إسرائيل تتحمل مسؤولية قتل 78 طفلا فلسطينيا وتشويه 982 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 2021. 

وأضاف أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم حرب وإرهاب دولة منظم ضد الأطفال الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه خلال العدوان الأخير على قطاع غزة والذي استمر 11 يوما، استخدمت دولة الاحتلال أسلحة محرمة دوليا، كما أنها ما زالت تعتقل وفي ظروف صعبة ومأساوية نحو 175 طفلا في سجون الاحتلال. 

في السياق ذاته، تابع مجدلاني: "إننا نؤكد على أهمية حماية الأطفال جسديا ونفسيا من اعتداءات الاحتلال، وأن تتم حمايتهم في زمن الحرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني". 

وأردف أن العنف النفسي الذي يعيشه كافة أطفال فلسطين خاصة في قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال، منافٍ لكافة حقوق الطفل التي تنص على حقه في العيش ببيئة آمنة، مضيفا أن "الاحتلال ما زال يستهدف الطفولة في دولة فلسطين بجرائم وحشية وباستهداف مباشر".

ودعا مجدلاني إلى تضافر الجهود من قبل كافة المؤسسات العاملة في مجال الطفولة وإلى حشد جهودها لحمايتهم، فالأطفال في هذه المرحلة أكثر حاجة للمساندة.  

كما ذكر أن الوزارة تولي أهمية خاصة للأطفال ضمن شبكات حماية الطفولة في كافة محافظات الوطن، والتي تتعاون مع كافة الشركاء من أجل تقديم الدعم والمساندة للأطفال عبر نشر ارشادات التوعية، التي تساهم في رفع معنوياتهم، وتقديم البرامج وتشجيع الأنشطة.

أخبار ذات صلة

قيادي بـ (حماس): زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة ترويج لمسار التطبيع

قيادي بـ (حماس): زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة ترويج لمسار التطبيع

هيئة مقدسية تحذر من افتعال الاحتلال أزمة تؤدي لهدم مصليات الأقصى

هيئة مقدسية تحذر من افتعال الاحتلال أزمة تؤدي لهدم مصليات الأقصى

الشيخ عزام: أمريكا تسعى لتشكيل حلف بقيادتها ولا هدف آخر لزيارتها المنطقة

الشيخ عزام: أمريكا تسعى لتشكيل حلف بقيادتها ولا هدف آخر لزيارتها المنطقة

الهيئة (302): تراجع لافت ومقلق لعدد موظفي وكالة أونروا في مناطقها الخمسة

الهيئة (302): تراجع لافت ومقلق لعدد موظفي وكالة أونروا في مناطقها الخمسة

(المقاومة الشعبية) تحذر الدول العربية من الانخراط بأي تحالف جديد ترعاه أمريكا

(المقاومة الشعبية) تحذر الدول العربية من الانخراط بأي تحالف جديد ترعاه أمريكا

(حماس) تعلق على البيان المشترك لعدة دول أوروبية الداعم للمنظمات الأهلية الفلسطينية

(حماس) تعلق على البيان المشترك لعدة دول أوروبية الداعم للمنظمات الأهلية الفلسطينية

مركز فلسطين: (485) حالة اعتقال لقاصرين خلال النصف الأول من العام

مركز فلسطين: (485) حالة اعتقال لقاصرين خلال النصف الأول من العام

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من فصايل شمال أريحا

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من فصايل شمال أريحا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة ترويج لمسار التطبيع

قيادي بـ (حماس): زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة ترويج لمسار التطبيع

هيئة مقدسية تحذر من افتعال الاحتلال أزمة تؤدي لهدم مصليات الأقصى

هيئة مقدسية تحذر من افتعال الاحتلال أزمة تؤدي لهدم مصليات الأقصى

الهيئة (302): تراجع لافت ومقلق لعدد موظفي وكالة أونروا في مناطقها الخمسة

الهيئة (302): تراجع لافت ومقلق لعدد موظفي وكالة أونروا في مناطقها الخمسة

مجدلاني يطالب بحماية الأطفال الفلسطينيين ووضع إسرائيل على &#34;اللائحة السوداء&#34;

مجدلاني يطالب بحماية الأطفال الفلسطينيين ووضع إسرائيل على "اللائحة السوداء"

مركز فلسطين: (485) حالة اعتقال لقاصرين خلال النصف الأول من العام

مركز فلسطين: (485) حالة اعتقال لقاصرين خلال النصف الأول من العام

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من فصايل شمال أريحا

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من فصايل شمال أريحا

الأسيران &#34;ريان&#34; و&#34;العواودة&#34; يواصلان إضرابهما عن الطعام

الأسيران "ريان" و"العواودة" يواصلان إضرابهما عن الطعام

&#34;جودة البيئة&#34; تضبط أنثى ضبع مخطط من أحد المواطنين في بلدة بيت عوا الخليل

"جودة البيئة" تضبط أنثى ضبع مخطط من أحد المواطنين في بلدة بيت عوا الخليل

منوعات

نيرمين الفقي تتصدّر بزواجها من أحمد أبو هشيمة

نيرمين الفقي تتصدّر بزواجها من أحمد أبو هشيمة

بحضور ماغي بوغصن..نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها الـ...

بحضور ماغي بوغصن..نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها الـ...

ابنة شقيق كاظم الساهر تلفت الأنظار بجمالها..والأخير يشعل الأجواء في حفله في إسطنبول

ابنة شقيق كاظم الساهر تلفت الأنظار بجمالها..والأخير يشعل الأجواء في حفله في إسطنبول

في أول ظهور لها بعد غياب..هل خلعت حلا شيحة الحجاب مجدداً؟

في أول ظهور لها بعد غياب..هل خلعت حلا شيحة الحجاب مجدداً؟

خلال رحلته إلى تركيا..لن تتخيل ماذا وضع محمد رمضان في يده!

خلال رحلته إلى تركيا..لن تتخيل ماذا وضع محمد رمضان في يده!

بعد أن وصفتها إليسا أنها بـ 100 وجه..بماذا ردّت ميريام فارس؟

بعد أن وصفتها إليسا أنها بـ 100 وجه..بماذا ردّت ميريام فارس؟

جوانب خفية من حياة شاكيرا..قد تصيبك بالصدمة!

جوانب خفية من حياة شاكيرا..قد تصيبك بالصدمة!

حميد الشاعري يكشف لأول مرة سر نحافته..لن تتوقع وجبة فطوره اليومية!

حميد الشاعري يكشف لأول مرة سر نحافته..لن تتوقع وجبة فطوره اليومية!

شاهد: هيفاء وهبي تتصدّر الترند بهذه الأغنية

شاهد: هيفاء وهبي تتصدّر الترند بهذه الأغنية

بعد أنباء اعتزالها الفن..أول تعليق من الفنانة ديانا حداد

بعد أنباء اعتزالها الفن..أول تعليق من الفنانة ديانا حداد

عربي

مصر ترفع أسعار الوقود بأنواعه في السوق المحلية

مصر ترفع أسعار الوقود بأنواعه في السوق المحلية

الجيش الصومالي يعلن مقتل 25 شخصاً من حركة &#34;الشباب&#34;

الجيش الصومالي يعلن مقتل 25 شخصاً من حركة "الشباب"

قيادات أمنية ليبية: نرفض الدخول في أي مرحلة انتقالية جديدة تحت أي مسمى

قيادات أمنية ليبية: نرفض الدخول في أي مرحلة انتقالية جديدة تحت أي مسمى

قضية &#34;طالبة المنصورة&#34;.. الكشف عن طرف ثالث بالجريمة

قضية "طالبة المنصورة".. الكشف عن طرف ثالث بالجريمة