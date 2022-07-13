مجدلاني يطالب بحماية الأطفال الفلسطينيين ووضع إسرائيل على "اللائحة السوداء"

رام الله - دنيا الوطنطالب وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، بوضع الاحتلال الإسرائيلي على قائمة "العار" أو ما تعرف "باللائحة السوداء" الملحقة بالتقرير الأممي الخاص "بالأطفال والنزاعات المسلحة للعام 2022"، يأتي ذلك لاستمرار الاحتلال بممارسة انتهاكاته بحق الطفولة الفلسطينية.كما طالب مجدلاني مؤسسات الطفولة الدولية بالتحرك والعمل على حماية أطفال فلسطين، ومنحهم الحقوق التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للالتزام بالمواثيق الدولية التي كفلت رعاية خاصة للأطفال أثناء الحروب.جاء ذلك في بيان للوزير مجدلاني، تعليقاً على صدور التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن "الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021" والذي جاء فيه أن إسرائيل تتحمل مسؤولية قتل 78 طفلا فلسطينيا وتشويه 982 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 2021.وأضاف أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم حرب وإرهاب دولة منظم ضد الأطفال الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه خلال العدوان الأخير على قطاع غزة والذي استمر 11 يوما، استخدمت دولة الاحتلال أسلحة محرمة دوليا، كما أنها ما زالت تعتقل وفي ظروف صعبة ومأساوية نحو 175 طفلا في سجون الاحتلال.في السياق ذاته، تابع مجدلاني: "إننا نؤكد على أهمية حماية الأطفال جسديا ونفسيا من اعتداءات الاحتلال، وأن تتم حمايتهم في زمن الحرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني".وأردف أن العنف النفسي الذي يعيشه كافة أطفال فلسطين خاصة في قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال، منافٍ لكافة حقوق الطفل التي تنص على حقه في العيش ببيئة آمنة، مضيفا أن "الاحتلال ما زال يستهدف الطفولة في دولة فلسطين بجرائم وحشية وباستهداف مباشر".ودعا مجدلاني إلى تضافر الجهود من قبل كافة المؤسسات العاملة في مجال الطفولة وإلى حشد جهودها لحمايتهم، فالأطفال في هذه المرحلة أكثر حاجة للمساندة.كما ذكر أن الوزارة تولي أهمية خاصة للأطفال ضمن شبكات حماية الطفولة في كافة محافظات الوطن، والتي تتعاون مع كافة الشركاء من أجل تقديم الدعم والمساندة للأطفال عبر نشر ارشادات التوعية، التي تساهم في رفع معنوياتهم، وتقديم البرامج وتشجيع الأنشطة.