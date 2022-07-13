قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من فصايل شمال أريحا

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين بينهم طفل وفتى، خلال اقتحامها قرية فصايل شمال أريحا.وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عددا من منازل المواطنين من عائلة شلالفة، وقامت بعمليات تخريب وتحطيم للأثاث، والاعتداء على أفراد العائلة بالضرب، واستخدام الكلاب البوليسية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف أن جيش الاحتلال اعتقل كلا من: هيثم كمال اشتيان شلالفة (23 عاما)، والفتى أحمد كمال اشتيان شلالفة (17 عاما)، والطفل أيسر محمد اشتيان شلالفة (12 عاما).