مباشر | الرئيس الأمريكي يصل إلى إسرائيل المحطة الأولى في زيارته للشرق الأوسط

شؤون فلسطينية

بعد وصوله لإسرائيل.. بايدن: سنبحث دعمنا المستمر لحل الدولتين

بعد وصوله لإسرائيل.. بايدن: سنبحث دعمنا المستمر لحل الدولتين
لحظة وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء في أول جولة له إلى الشرق الأوسط.

وقال بايدن في كلمة له بعد وصوله لمطار بن غوريون مباشرة: "سنعمل مع إسرائيل على تعزيز منظومتها الدفاعية بما في ذلك القبة الحديدية".

وتابع: "سنبحث دعمنا المستمر لحل الدولتين ونريد السلام ولا نريد لأخطاء الماضي أن تتكرر".

وأكد الرئيس الأميركي، أن بلاده ستواصل العمل المشترك لـ "مكافحة سموم معاداة السامية"، وفق تعبيره.

وحطت طائرة الرئاسة الأمريكية بعد ظهر اليوم الأربعاء في مطار بن غوريون قرب تل أبيب حيث كان في انتظاره الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لبيد.
 
ويرافق الرئيس الأمريكي، وزير الخارجية، أنتوني بلينكن ورئيس مجلس الأمن القومي، جاك سوليفان، ووفد يشمل مسؤولين رفيعي المستوى أيضا.

وقبيل وصول بايدن جرى إغلاق الطريق رقم واحد، بين تل أبيب والقدس، ويتوقع إغلاق شوارع أخرى في القدس ومنطقتها خلال فترة الزيارة.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 تموز/ يوليو الجاري، تشمل إسرائيل والضفة الغربية قبل أن يقلع مباشرة من تل أبيب إلى السعودية.

وكان يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، قد أكد انه سيتم مناقشة قضايا مرتبطة بالأمن القومي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالاضافة الى ضرورة تجديد تحالف عالمي قوي يوقف برنامج إيران النووي.

وقال: "سنبحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بناء هيكيلية أمنية واقتصادية جديدة في الشرق الأوسط".

من جانبه، أكد الرئيس الإسرائيلي يستحاق هرتسوغ أنه سيبحث مع نظيره الامريكي، المخاطر الأمنية التي تفرضها إيران.


 







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