الأسيران "ريان" و"العواودة" يواصلان إضرابهما عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنيواصل الأسيران رائد ريان وخليل العواودة إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضا بينما يواصل الأسرى في السجون مقاطعة محاكم الاحتلال، رفضا لاعتقالهم الإداري.وقال مراسل مكتب إعلام الأسرى إن الأسير رائد ريان من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 98 على التوالي.وحذر من تدهور خطير على وضعه الصحي، حيث يعاني من عدة أعراض وآلام ولا يقوى على الحراك.وأوضح أن إدارة سجون الاحتلال ترفض نقل الأسير ريان إلى مستشفى مدني رغم تدهور حالته الصحية، حيث تبقيه في عيادة سجن الرملة.أما الأسير خليل العواودة من بلدة إذنا غرب الخليل، فيواصل إضرابه عن الطعام الذي استأنفه منذ عدة أيام بعد تعليقه عقب أن استمر 111 يوما، حيث نكث الاحتلال بوعده بالإفراج عنه في نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي وجدد اعتقاله الإداري لأربعة أشهر.ويعاني الأسير العواودة من تدهور وضعه الصحي وخطورة كبيرة على وظائف جسده الحيوية، كما يرفض الاحتلال نقله لمستشفى مدني.من جهة أخرى، يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة محاكم الاحتلال، لليوم الـ194 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.وصعدت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2022 بشكل كبير من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى الفلسطينيين، رغم مقاطعة الاسرى الإداريين للمحاكم.وأصدرت محاكم الاحتلال (710) أوامر إدارية ما بين جديد وتجديد، منذ بداية العام، من بينها (370) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى.وأصدر الاحتلال (340) قرارا إدارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.طعام الذي استأنفه منذ عدة أيام بعد تعليقه عقب أن استمر 111 يوما، حيث نكث الاحتلال بوعده بالإفراج عنه في نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي وجدد اعتقاله الإداري لأربعة أشهر.ويعاني الأسير العواودة من تدهور وضعه الصحي وخطورة كبيرة على وظائف جسده الحيوية، كما يرفض الاحتلال نقله لمستشفى مدني.من جهة أخرى، يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة محاكم الاحتلال، لليوم الـ194 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.وصعدت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2022 بشكل كبير من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى الفلسطينيين، رغم مقاطعة الاسرى الإداريين للمحاكم.وأصدرت محاكم الاحتلال (710) أوامر إدارية ما بين جديد وتجديد، منذ بداية العام، من بينها (370) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى.وأصدر الاحتلال (340) قرارا إدارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.