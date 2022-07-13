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شؤون فلسطينية

اعتباراً من اليوم.. محكمة بداية رام الله تقرر إغلاق مبناها أمام المراجعين

اعتباراً من اليوم.. محكمة بداية رام الله تقرر إغلاق مبناها أمام المراجعين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس محكمة بداية رام الله وسام السلايمة، أنه تقرر إغلاق مبنى المحكمة اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وقال السلايمة في بيان، إن "ذلك جاء بناء على ضوء عدم تمكن الطاقم الإداري المساند للقضاة من الوصول إلى مبنى المحكمة، بسبب تعطل المواصلات العامة، وعدم وجود إمكانية لانعقاد جلسات محاكمة بعد قرار نقابة محامي فلسطين تعليق العمل وتنظيم اعتصام مركزي في مبنى المحكمة والمبيت فيه".

وأضاف: أنه "مع احترامنا لأي احتجاج نقابي، فإن سلوكا كهذا لا يستقيم مع ظروف مبنى المحكمة وطبيعة عمل المحاكم في ظل وجود ملفات ووثائق ومستندات وأمانات عينية وأخرى نقدية ومضبوطات تخص المواطنين، وبسبب الخشية من تلف هذه الوثائق أو ضياعها في حال بقاء المبنى مفتوحا. لذا تقرر إغلاقه".

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