دولي

إسرائيل والولايات المتحدة تطلقان تعاوناً استراتيجياً بمجال التقنيات المتقدمة

إسرائيل والولايات المتحدة تطلقان تعاوناً استراتيجياً بمجال التقنيات المتقدمة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كل من إسرائيل والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في بيان مشترك، عن إطلاق تعاون استراتيجي في مجال التقنيات المتقدمة "سيضع إسرائيل في صف واحد مع حلفاء الرئيسيين". 

وقال لابيد في تصريح عبر حسابه على (تويتر): إن "البيان المشترك يضع إسرائيل في طليعة الابتكار العالمي ويرسخ مكانتها باعتبارها دولة عظمى تكنولوجية رائدة".

ويبدأ بايدن، اليوم الأربعاء، زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، حيث سيصل إلى إسرائيل في زيارة تستمر يومين.

ومن المتوقع أن تحط طائرته في مطار بن غوريون الساعة الثالثة والنصف عصراً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان). 

وسيكون في استقباله، هرتسوغ ولبيد، وبينت. 

أخبار ذات صلة

بقوة 3.1 ريختر.. هزة أرضية تضرب شمال الجليل

بقوة 3.1 ريختر.. هزة أرضية تضرب شمال الجليل

(كان): خلافات برزت بين بينيت ولابيد بشأن بروتوكول زيارة بايدن

(كان): خلافات برزت بين بينيت ولابيد بشأن بروتوكول زيارة بايدن

في كاليفورنيا.. مصنعو الأسلحة النارية سيواجهون القانون

في كاليفورنيا.. مصنعو الأسلحة النارية سيواجهون القانون

بكين تبعد مدمرة أميركية من بحر الصين الجنوبي.. وواشنطن: حقنا الملاحي

بكين تبعد مدمرة أميركية من بحر الصين الجنوبي.. وواشنطن: حقنا الملاحي

سريلانكا: إعلان حالة الطوارئ بعد فرار الرئيس إلى المالديف

سريلانكا: إعلان حالة الطوارئ بعد فرار الرئيس إلى المالديف

يصل إسرائيل اليوم.. الرئيس الأميركي جو بايدن يبدأ زيارته للمنطقة

يصل إسرائيل اليوم.. الرئيس الأميركي جو بايدن يبدأ زيارته للمنطقة

قناة إٍسرائيلية: لابيد وبايدن سيوقعان وثيقة &#34;بيان القدس&#34;.. تعرف عليها

قناة إٍسرائيلية: لابيد وبايدن سيوقعان وثيقة "بيان القدس".. تعرف عليها

ضربة روسية تدمر صواريخ أميركية على أرض أوكرانيا

ضربة روسية تدمر صواريخ أميركية على أرض أوكرانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شبكة المنظمات الأهلية ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي من المنظمات الأهلية الست

شبكة المنظمات الأهلية ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي من المنظمات الأهلية الست

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لحراك جماهيري واسع احتجاجاً على سياسة واشنطن المعادية لشعبنا

"الديمقراطية" تدعو لحراك جماهيري واسع احتجاجاً على سياسة واشنطن المعادية لشعبنا

المطران حنا: نشكر دولة الامارات العربية المتحدة على دعمها لمستشفيات القدس

المطران حنا: نشكر دولة الامارات العربية المتحدة على دعمها لمستشفيات القدس

&#34;الخارجية&#34; ترحب برفض دول أوروبية تصنيف إسرائيل لمؤسسات فلسطينية بـ&#34;الإرهابية&#34;

"الخارجية" ترحب برفض دول أوروبية تصنيف إسرائيل لمؤسسات فلسطينية بـ"الإرهابية"

مجلس نقابة المحامين في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الفعاليات الاحتجاجية

مجلس نقابة المحامين في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الفعاليات الاحتجاجية

&#34;النضال الشعبي&#34; وقوى ديمقراطية وتقدمية عربية تدعو لمواجهة التطبيع

"النضال الشعبي" وقوى ديمقراطية وتقدمية عربية تدعو لمواجهة التطبيع

إصابة عامل برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل غرب جنين

إصابة عامل برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل غرب جنين

&#34;المرور&#34; بغزة : 12 إصابة في 16 حادث سير خلال الـ 24 ساعـة الماضية

"المرور" بغزة : 12 إصابة في 16 حادث سير خلال الـ 24 ساعـة الماضية

منوعات

ابنة شقيق كاظم الساهر تلفت الأنظار بجمالها..والأخير يشعل الأجواء في حفله في إسطنبول

ابنة شقيق كاظم الساهر تلفت الأنظار بجمالها..والأخير يشعل الأجواء في حفله في إسطنبول

في أول ظهور لها بعد غياب..هل خلعت حلا شيحة الحجاب مجدداً؟

في أول ظهور لها بعد غياب..هل خلعت حلا شيحة الحجاب مجدداً؟

خلال رحلته إلى تركيا..لن تتخيل ماذا وضع محمد رمضان في يده!

خلال رحلته إلى تركيا..لن تتخيل ماذا وضع محمد رمضان في يده!

بعد أن وصفتها إليسا أنها بـ 100 وجه..بماذا ردّت ميريام فارس؟

بعد أن وصفتها إليسا أنها بـ 100 وجه..بماذا ردّت ميريام فارس؟

جوانب خفية من حياة شاكيرا..قد تصيبك بالصدمة!

جوانب خفية من حياة شاكيرا..قد تصيبك بالصدمة!

حميد الشاعري يكشف لأول مرة سر نحافته..لن تتوقع وجبة فطوره اليومية!

حميد الشاعري يكشف لأول مرة سر نحافته..لن تتوقع وجبة فطوره اليومية!

شاهد: هيفاء وهبي تتصدّر الترند بهذه الأغنية

شاهد: هيفاء وهبي تتصدّر الترند بهذه الأغنية

بعد أنباء اعتزالها الفن..أول تعليق من الفنانة ديانا حداد

بعد أنباء اعتزالها الفن..أول تعليق من الفنانة ديانا حداد

ما حقيقة إصابة عادل إمام بهذا المرض الخطير؟

ما حقيقة إصابة عادل إمام بهذا المرض الخطير؟

شاهد: عمر كمال يشعل السوشيال ميديا بعد قبلته الجريئة لعبد الباسط حمودة

شاهد: عمر كمال يشعل السوشيال ميديا بعد قبلته الجريئة لعبد الباسط حمودة

عربي

مصر ترفع أسعار الوقود بأنواعه في السوق المحلية

مصر ترفع أسعار الوقود بأنواعه في السوق المحلية

الجيش الصومالي يعلن مقتل 25 شخصاً من حركة &#34;الشباب&#34;

الجيش الصومالي يعلن مقتل 25 شخصاً من حركة "الشباب"

قيادات أمنية ليبية: نرفض الدخول في أي مرحلة انتقالية جديدة تحت أي مسمى

قيادات أمنية ليبية: نرفض الدخول في أي مرحلة انتقالية جديدة تحت أي مسمى

قضية &#34;طالبة المنصورة&#34;.. الكشف عن طرف ثالث بالجريمة

قضية "طالبة المنصورة".. الكشف عن طرف ثالث بالجريمة