إسرائيل والولايات المتحدة تطلقان تعاوناً استراتيجياً بمجال التقنيات المتقدمة

ويبدأ بايدن، اليوم الأربعاء، زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، حيث سيصل إلى إسرائيل في زيارة تستمر يومين.





ومن المتوقع أن تحط طائرته في مطار بن غوريون الساعة الثالثة والنصف عصراً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



