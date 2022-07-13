إسرائيل والولايات المتحدة تطلقان تعاوناً استراتيجياً بمجال التقنيات المتقدمة
أعلنت كل من إسرائيل والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في بيان مشترك، عن إطلاق تعاون استراتيجي في مجال التقنيات المتقدمة "سيضع إسرائيل في صف واحد مع حلفاء الرئيسيين".
وقال لابيد في تصريح عبر حسابه على (تويتر): إن "البيان المشترك يضع إسرائيل في طليعة الابتكار العالمي ويرسخ مكانتها باعتبارها دولة عظمى تكنولوجية رائدة".
ويبدأ بايدن، اليوم الأربعاء، زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، حيث سيصل إلى إسرائيل في زيارة تستمر يومين.
ومن المتوقع أن تحط طائرته في مطار بن غوريون الساعة الثالثة والنصف عصراً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وسيكون في استقباله، هرتسوغ ولبيد، وبينت.
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