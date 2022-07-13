شؤون فلسطينية

مستشار الأمني القومي الأميركي: البيت الأبيض يريد قنصلية بالقدس الشرقية لكن المحادثات ماتزال جارية

مستشار الأمني القومي الأميركي: البيت الأبيض يريد قنصلية بالقدس الشرقية لكن المحادثات ماتزال جارية
الرئيس عباس وجو بايدن - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن "البيت الأبيض يريد قنصلية في القدس الشرقية لكن المحادثات ما تزال جارية".

وأضاف في تصريح له قبل ساعات من وصول الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إسرائيل في مستهل جولة شرق أوسطية، تشمل الأراضي الفلسطينية والسعودية، أن "بايدن سيشارك في إحاطة بشأن وضع القبة الحديدية التي دعمتها واشنطن".

وأكد سوليفان، بأن "بايدن سيلقي كلمة فور وصوله لإسرائيل يؤكد فيها التزامه القوي بأمنها".

ويقول سوليفان، إن "الرئيس بايدن يعتقد بأن حل الدولتين هو أفضل طريقة لضمان بقاء إسرائيل، يهودية وديمقراطية، لكن الرئيس يدرك التحديات التي تواجه عملية السلام ولن يقدم مقترحات جديدة لاستئناف المفاوضات، سوف يشجع الخطوات التي يمكن أن تتقدم في هذا الاتجاه".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، عن إطلاق تعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة، في مجال التقنيات المتقدمة سيضع إسرائيل في صف واحد مع حلفاء الرئيسيين. 

وقال لابيد: إن "البيان المشترك يضع إسرائيل في طليعة الابتكار العالمي ويرسخ مكانتها باعتبارها دولة عظمى تكنولوجية رائدة".

ويبدأ بايدن، اليوم الأربعاء، زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، حيث سيصل إلى إسرائيل في زيارة تستمر يومين.

ومن المتوقع أن تحط طائرته في مطار بن غوريون الساعة الثالثة والنصف عصراً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان). 

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