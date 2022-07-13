البطنيجي يتحدث لـ "دنيا الوطن" بشأن قرار منع إقامة الحفلات بالشوارع العامة

وتابع في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه "قد يأتي يوم ويقتصر إقامة الحفلات بالقاعات المخصصة للأفراح فقط".





ولفت إلى أن قرار الشرطة الحالي يعمل على تهيئة الشوارع للإغلاق التام، أي منع إقامتها في كافة الشوارع (العامة والفرعية)، مشيرًا إلى أنه من الصعب أخذ ذلك القرار في الوقت الحالي".



يذكر أن الشرطة الفلسطينية قد أصدرت قراراً بمنع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة، في 15 من أيار/ مايو 2022، وذلك بسبب امتحانات الثانوية العامة بغزة.



خاص دنيا الوطن - سندس الخطيبقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بغزة، أيمن البطنيجي، اليوم الأربعاء، إنه سيتم منع إقامة كافة الحفلات التي تتسبب بإغلاق الشوارع العامة، مشدداً على ضرورة أخذ تصريح من مركز الشرطة، عند إقامة حفلة في شوارع فرعية.