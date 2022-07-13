شبكة المنظمات الأهلية ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي من المنظمات الأهلية الست

رام الله - دنيا الوطنرحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بقرار الدول الأوروبية التسع التي اكدت في بيان صادر عنها يوم امس عزمها مواصلة التعاون، والعلاقة وتقديم الدعم لست مؤسسات أهلية فلسطينية تنضوي في إطار الشبكة كانت صنفتها دولة الاحتلال تحت ما يسمى "الإرهاب" بقرار من وزير جيش الاحتلال في تشرين أول/أكتوبر الماضي وقوبل القرار في حينه بحملة واسعة من مؤسسات العمل الأهلي التي خاضت نقاشات، وقامت بتحركات عديدة في إطار عملها مع الأطراف المختلفة بما فيها مع دول الاتحاد الأوروبي رفضا لهذا القرار الخطير.وأكدت الشبكة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها تلقت بارتياح، وتابعت باهتمام كبير ما صدر من مواقف في الفترة القريبة الماضية والتي تؤكد بمجملها كذب وزيف ادعاءات الاحتلال، وتندرج في اطار محاربة العمل الأهلي الفلسطيني والحملة الشرسة التي تقودها دولة الاحتلال ضدها بهدف منعها من القيام بعملها وفق القانون الفلسطيني، وعلى أسس القانون الدولي أيضا وان محاولات تشويه صورة العمل الأهلي لن تنطلي على احد رغم محاولات الترويج، وتلفيق التهم الباطلة بحق المؤسسات الاهلية الفلسطينية وملاحقتها على كل المستويات بما فيها القرار الأخيرة للاتحاد الأوروبي.وطالبت الشبكة، باعتبار هذه الخطوة الهامة للدول التسعة مرتكزا هاما للبناء عليه لاتخاذ المواقف التي ينتظرها المجتمع المدني الفلسطيني من جميع دول الاتحاد على أرضية الشراكة، وتصويب العلاقة لقطع الطريق على استمرار الهدف الإسرائيلي بتضيق مساحة العمل الأهلي الفلسطينيين والحيز المتاح له بناء على ما خلصت له نتائج ما قيمته تلك الدول وهي بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وايرلندا، وإيطاليا، وهولندا، واسبانيا، والسويد التي اكدت غياب اية ادلة تشير الى علاقة تلك المؤسسات الفلسطينية "بالإرهاب ".