شؤون فلسطينية

المطران حنا: نشكر دولة الامارات العربية المتحدة على دعمها لمستشفيات القدس

المطران حنا: نشكر دولة الامارات العربية المتحدة على دعمها لمستشفيات القدس
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، في تصريحات صحفية اليوم، "إننا ومن رحاب مدينتنا المقدسة نوجه رسالة الشكر والامتنان والوفاء لدولة الامارات العربية المتحدة على دعمها السخي الذي قررت تقديمه مؤخرا لمستشفيات القدس ، فهذه لفتة كريمة يجب ان تقابل بالشكر والامتنان والوفاء".

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن مؤسسات القدس وفي مقدمتها المستشفيات تحتاج الى الدعم والمؤازرة المستمرة والمتواصلة لكي تتمكن من الاستمرار من تأدية رسالتها ، ومستشفى المقاصد بنوع خاص يعاني من ازمة خانقة أدت الى اعلان المسؤولين عنه عن إيقاف عدد من خدماته ونتمنى ان يؤدي هذا الدعم الاماراتي الى ان يعود مستشفى المقاصد الى نشاطه السابق وقدرته على خدمة شريحة كبيرة من أبناء شعبنا ، والخير ذاته نتمناه لكافة مستشفيات القدس كما ولغيرها من المؤسسات الوطنية.

وقال المطران حنا: إن "هذه الخطوة الإمارتية الأخيرة والتي نقدرها ونثمنها نتمنى ان تستمر وان تتواصل وليس فقط من الامارات بل وأيضا من كافة الدول الخليجية الأخرى والتي تملك المال والقدرة على دعم القدس ومؤازرة مؤسساتها ودعم صمود شعبها".

وشدد على أن "دعم المؤسسات المقدسية انما هي مسؤوليتنا جميعا ومسؤولية ملقاة على عاتق الاشقاء العرب ونتمنى من اخوتنا العرب والاقطار العربية الشقيقة الا يتركوا القدس وحيدة تقارع جلاديها والمتآمرين عليها".

وقال المطران حنا: ان دعم المؤسسات المقدسية هو واجب وطني وانساني واخلاقي لان هذه المؤسسات تدعم شعبنا الفلسطيني والوقوف الى جانبها في محنتها المالية انما يعتبر مؤازرة ومساعدة تقدم لكل شرائح شعبنا الفلسطيني.

وتابع: أن المواقف الإيجابية النبيلة يجب ان نقابلها بالشكر والوفاء فشكرا للإمارات على هذه المبادرة والتي نتمنى ان تستمر وان تتواصل منها ومن غيرها من الدول العربية الشقيقة.

أخبار ذات صلة

شبكة المنظمات الأهلية ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي من المنظمات الأهلية الست

شبكة المنظمات الأهلية ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي من المنظمات الأهلية الست

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف حقوق الغير -مدني وعسكري-

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف حقوق الغير -مدني وعسكري-

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لحراك جماهيري واسع احتجاجاً على سياسة واشنطن المعادية لشعبنا

"الديمقراطية" تدعو لحراك جماهيري واسع احتجاجاً على سياسة واشنطن المعادية لشعبنا

طالع: الإعلان عن أسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من الضفة

طالع: الإعلان عن أسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من الضفة

&#34;الخارجية&#34; ترحب برفض دول أوروبية تصنيف إسرائيل لمؤسسات فلسطينية بـ&#34;الإرهابية&#34;

"الخارجية" ترحب برفض دول أوروبية تصنيف إسرائيل لمؤسسات فلسطينية بـ"الإرهابية"

البرغوثي: الإدارة الأمريكية الحالية تسير على نهج إدارة ترامب

البرغوثي: الإدارة الأمريكية الحالية تسير على نهج إدارة ترامب

مجلس نقابة المحامين في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الفعاليات الاحتجاجية

مجلس نقابة المحامين في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الفعاليات الاحتجاجية

&#34;النضال الشعبي&#34; وقوى ديمقراطية وتقدمية عربية تدعو لمواجهة التطبيع

"النضال الشعبي" وقوى ديمقراطية وتقدمية عربية تدعو لمواجهة التطبيع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شبكة المنظمات الأهلية ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي من المنظمات الأهلية الست

شبكة المنظمات الأهلية ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي من المنظمات الأهلية الست

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لحراك جماهيري واسع احتجاجاً على سياسة واشنطن المعادية لشعبنا

"الديمقراطية" تدعو لحراك جماهيري واسع احتجاجاً على سياسة واشنطن المعادية لشعبنا

المطران حنا: نشكر دولة الامارات العربية المتحدة على دعمها لمستشفيات القدس

المطران حنا: نشكر دولة الامارات العربية المتحدة على دعمها لمستشفيات القدس

مجلس نقابة المحامين في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الفعاليات الاحتجاجية

مجلس نقابة المحامين في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الفعاليات الاحتجاجية

&#34;النضال الشعبي&#34; وقوى ديمقراطية وتقدمية عربية تدعو لمواجهة التطبيع

"النضال الشعبي" وقوى ديمقراطية وتقدمية عربية تدعو لمواجهة التطبيع

إصابة عامل برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل غرب جنين

إصابة عامل برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل غرب جنين

غزة: الكشف عن تطورات حالة الطرق اليوم الأربعاء

غزة: الكشف عن تطورات حالة الطرق اليوم الأربعاء

طالع حالة الطقس لليوم الأربعاء

طالع حالة الطقس لليوم الأربعاء

منوعات

خلال رحلته إلى تركيا..لن تتخيل ماذا وضع محمد رمضان في يده!

خلال رحلته إلى تركيا..لن تتخيل ماذا وضع محمد رمضان في يده!

بعد أن وصفتها إليسا أنها بـ 100 وجه..بماذا ردّت ميريام فارس؟

بعد أن وصفتها إليسا أنها بـ 100 وجه..بماذا ردّت ميريام فارس؟

جوانب خفية من حياة شاكيرا..قد تصيبك بالصدمة!

جوانب خفية من حياة شاكيرا..قد تصيبك بالصدمة!

حميد الشاعري يكشف لأول مرة سر نحافته..لن تتوقع وجبة فطوره اليومية!

حميد الشاعري يكشف لأول مرة سر نحافته..لن تتوقع وجبة فطوره اليومية!

شاهد: هيفاء وهبي تتصدّر الترند بهذه الأغنية

شاهد: هيفاء وهبي تتصدّر الترند بهذه الأغنية

بعد أنباء اعتزالها الفن..أول تعليق من الفنانة ديانا حداد

بعد أنباء اعتزالها الفن..أول تعليق من الفنانة ديانا حداد

ما حقيقة إصابة عادل إمام بهذا المرض الخطير؟

ما حقيقة إصابة عادل إمام بهذا المرض الخطير؟

شاهد: عمر كمال يشعل السوشيال ميديا بعد قبلته الجريئة لعبد الباسط حمودة

شاهد: عمر كمال يشعل السوشيال ميديا بعد قبلته الجريئة لعبد الباسط حمودة

شاهد: رسالة خاصة وغريبة من مروة راتب لجمهورها عن أضحية العيد

شاهد: رسالة خاصة وغريبة من مروة راتب لجمهورها عن أضحية العيد

توفيق عبد الحميد يعلن عن خطوة جريئة منه بعد اعتزاله التمثيل

توفيق عبد الحميد يعلن عن خطوة جريئة منه بعد اعتزاله التمثيل

عربي

الجيش الصومالي يعلن مقتل 25 شخصاً من حركة &#34;الشباب&#34;

الجيش الصومالي يعلن مقتل 25 شخصاً من حركة "الشباب"

قيادات أمنية ليبية: نرفض الدخول في أي مرحلة انتقالية جديدة تحت أي مسمى

قيادات أمنية ليبية: نرفض الدخول في أي مرحلة انتقالية جديدة تحت أي مسمى

قضية &#34;طالبة المنصورة&#34;.. الكشف عن طرف ثالث بالجريمة

قضية "طالبة المنصورة".. الكشف عن طرف ثالث بالجريمة

الرئاسة التونسية: موقع تسجيل الناخبين يتعرض إلى 1700 هجوم إلكتروني

الرئاسة التونسية: موقع تسجيل الناخبين يتعرض إلى 1700 هجوم إلكتروني