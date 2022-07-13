المطران حنا: نشكر دولة الامارات العربية المتحدة على دعمها لمستشفيات القدس

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن مؤسسات القدس وفي مقدمتها المستشفيات تحتاج الى الدعم والمؤازرة المستمرة والمتواصلة لكي تتمكن من الاستمرار من تأدية رسالتها ، ومستشفى المقاصد بنوع خاص يعاني من ازمة خانقة أدت الى اعلان المسؤولين عنه عن إيقاف عدد من خدماته ونتمنى ان يؤدي هذا الدعم الاماراتي الى ان يعود مستشفى المقاصد الى نشاطه السابق وقدرته على خدمة شريحة كبيرة من أبناء شعبنا ، والخير ذاته نتمناه لكافة مستشفيات القدس كما ولغيرها من المؤسسات الوطنية.



وقال المطران حنا: إن "هذه الخطوة الإمارتية الأخيرة والتي نقدرها ونثمنها نتمنى ان تستمر وان تتواصل وليس فقط من الامارات بل وأيضا من كافة الدول الخليجية الأخرى والتي تملك المال والقدرة على دعم القدس ومؤازرة مؤسساتها ودعم صمود شعبها".



وشدد على أن "دعم المؤسسات المقدسية انما هي مسؤوليتنا جميعا ومسؤولية ملقاة على عاتق الاشقاء العرب ونتمنى من اخوتنا العرب والاقطار العربية الشقيقة الا يتركوا القدس وحيدة تقارع جلاديها والمتآمرين عليها".



وقال المطران حنا: ان دعم المؤسسات المقدسية هو واجب وطني وانساني واخلاقي لان هذه المؤسسات تدعم شعبنا الفلسطيني والوقوف الى جانبها في محنتها المالية انما يعتبر مؤازرة ومساعدة تقدم لكل شرائح شعبنا الفلسطيني.



وتابع: أن المواقف الإيجابية النبيلة يجب ان نقابلها بالشكر والوفاء فشكرا للإمارات على هذه المبادرة والتي نتمنى ان تستمر وان تتواصل منها ومن غيرها من الدول العربية الشقيقة.