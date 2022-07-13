شؤون فلسطينية

طالع: الإعلان عن أسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من الضفة

طالع: الإعلان عن أسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من الضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الأربعاء، عن أسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من المحافظات الشمالية وعددها 345 موافقة.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه سيتم استكمال العدد الذي تم الإعلان عنه أمس الـ 5500 اليوم.

وكان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدينة، حسين الشيخ، أعلن عن أسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من المحافظات الجنوبية.

وأكد في تغريدة له على موقع (تويتر)، أن عدد الحاصلين على موافقات الهويات من المحافظات الجنوبية، 4000 موافقة.

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