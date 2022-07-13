طالع: الإعلان عن أسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من الضفة





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه سيتم استكمال العدد الذي تم الإعلان عنه أمس الـ 5500 اليوم.





وكان رئيس الهيئة العامة للشؤون المدينة، حسين الشيخ، أعلن عن أسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من المحافظات الجنوبية.

وأكد في تغريدة له على موقع (تويتر)، أن عدد الحاصلين على موافقات الهويات من المحافظات الجنوبية، 4000 موافقة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الأربعاء، عن أسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من المحافظات الشمالية وعددها 345 موافقة.