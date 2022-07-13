(كان): خلافات برزت بين بينيت ولابيد بشأن بروتوكول زيارة بايدن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن خلافات برزت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، ورئيس الوزراء بالإنابة، نفتالي بينت، في الأيام الماضية، بشأن البرتوكول الخاص بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
ووفق (كان)، فإن مكتب لابيد سعى إلى تغيير البروتوكول الرسمي بهدف السماح بأن يكون بينيت برفقة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ ولابيد، بالقرب من درج الطائرة في استقبال الرئيس بايدن.
وأضافت: "على الرغم من الانتقادات لهذا التغيير، إلا أن مكتب لابيد أصر على أن بينيت سيكون حاضرا على السجادة الحمراء".
ويبدأ بايدن، اليوم الأربعاء، زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، حيث سيصل إلى إسرائيل في زيارة تستمر يومين.
ومن المتوقع أن تحط طائرته في مطار بن غوريون الساعة الثالثة والنصف عصراً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وسيكون في استقباله، هرتسوغ ولبيد، وبينت.
وسيرافق الرئيس الأميركي، وزير الخارجية، أنتوني بلينكن ورئيس مجلس الأمن القومي، جاك سوليفان، ووفد يشمل مسؤولين رفيعي المستوى أيضا.
التعليقات