"الخارجية" ترحب برفض دول أوروبية تصنيف إسرائيل لمؤسسات فلسطينية بـ"الإرهابية"

رام الله - دنيا الوطنرحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بالموقف والبيان الأوروبي الرافض لتسع دول لتصنيف إسرائيل لست مؤسسات فلسطينية غير حكومية بـ"الإرهابية".واعتبرت الوزارة في بيان، صدر عنها اليوم الأربعاء، موقف الدول الست لبلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد، هو خطوة بالطريق الصحيح، وهو قرار سليم، رغم تأخره، في مواجهة المحاولات الاسرائيلية لإسكات المجتمع المدني الفلسطيني، المهني، الذي يفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته للقانون للدولي وقواعده.وأكدت الوزارة إن المؤسسات، وهي" الضمير، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان، والدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، هي ذات مصداقية وشفافية، وتعمل ضمن الاطر القانونية الوطنية والدولية، ولها دورها المحوري في المجتمع الفلسطيني، في الصمود والتنمية.وطالبت الدول، ومؤسسات المجتمع الدولي عدم الانسياق الى التصنيفات الاسرائيلية، والقرارات والقوانين، لأنها ادوات للاحتلال الاسرائيلي في ترسيخ منظومة "الأبارتهايد"، والاستعمار الاستيطاني، وأدوات اضطهاد لشعبنا الفلسطيني ومؤسساته.