البرغوثي: الإدارة الأمريكية الحالية تسير على نهج إدارة ترامب

ويبدأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، حيث سيصل إلى إسرائيل في زيارة تستمر يومين.

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام للمبادرة الوطنية، د. مصطفى البرغوثي، إنه لا يتوقع من الزيارة أي تدخل لوقف الاستيطان أو لإنهاء الاحتلال والكتاب يقرأ من عنوانه ، والعنوان ظهر جلياً في تقرير الخارجية الأميركية بمحاولة حماية إسرائيل، من المحاسبة على جريمة قتل شرين أبو عاقلة .وأضاف في تصريح لقناة (الجزيرة)، أن الإدارة الأمريكية الحالية تسير على نهج إدارة ترامب في تشجيع التطبيع مع جهات عربية على حساب القضية الفلسطينية في اطار "صفقة القرن" ومحاولة انشاء حلف عسكري استخباراتي مع إسرائيل.وشدد البرغوثي على أن الإصرار على الانحياز المطلق لإسرائيل ورفض ممارسة أي ضغط علبها لوقف الاستيطان يؤدي إلى تكريس الاحتلال ونظام الابرتهايد العنصري ضد الشعب الفلسطيني