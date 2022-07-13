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شؤون فلسطينية

مجلس نقابة المحامين في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الفعاليات الاحتجاجية

مجلس نقابة المحامين في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الفعاليات الاحتجاجية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال منسق عام الإعلام، في نقابة المحامين، توفيق أبو غلوة، إن مجلس نقابة المحامين  في انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الفعاليات الاحتجاجية التي أعلن عنها الأمس.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "بدأ اليوم صباحا تعليق العمل الشامل أمام كافة النيابات والمؤسسات الرسمية باستثناء المدد مؤكدا أن تعليق العمل سوف يستمر ليوم غدا.

وأكد المنسق الإعلامي على  أنه سوف يتم عقد اعتصام مركزي داخل محكمة بداية وصلح رام الله اعتبارا من الساعة 01:00 ظهرا مع المبيت داخلها تأكيدا على تمسك النقابة بخيار عدم انفاذ القرار بقانون المقوض لحقوق التقاضي والمعطل المباشر لإنجاز العدالة.

وعن  الاجتماع الاستثنائي غير العادي الذي تم الإعلان عن موعد انعقاده بتاريخ 31-7-2022م، قال: "إن مجلس النقابة يدرس كافة الإجراءات اللوجستية لإتمام إنجاح عقد الاجتماع وضمان سير أعماله وفقا للقانون"، مؤكدا أن المجلس يبحث الطرق السليمة باستخدام طريقة الربط الإلكتروني بين المحافظات كأحد خيارات إنجاح الاجتماع  من أجل ضمان مشاركة جميع أعضاء الهيئة العامة.

وشدد منسق إعلام نقابة المحامين على ضرورة مشاركة جميع أعضاء الهيئة العامة والالتزام بقرارات المجلس، داعيا جميع المؤسسات والشركاء والقوى الوطنية الوقوف إلى جانب مطالب نقابة المحامين التي تدافع عن منظومة العدالة لضمان حق التقاضي بما يتوافق مع الأسس والمبادئ السليمة التي تضمن سير منظومة العدالة.

وأضاف: "أن الدعوة لاجتماع استثنائي غير عادي تعتبر سابقة هي الأولى عربيا ودوليا  مؤكدا أن النقابة تسير في اتجاه عقد الاجتماع مالم يتم التراجع عن تنفيذ القرار بقانون".

واعتبر أن هذه الخطوة الاحتجاجية سوف تنهي اعمال المحاكم ولن تكون هناك منظومة العدالة متكاملة الإركان بعد إتمام عقد الاجتماع والتصويت على الانتقال الطوعي لسجل المحامين الغير مزاولين.

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