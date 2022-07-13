"النضال الشعبي" وقوى ديمقراطية وتقدمية عربية تدعو لمواجهة التطبيع



ودعا علوش للعمل على بناء تحالف عربي واسع لكافة القوى الديمقراطية والتقدمية لمجابهة التطبيع ونصرة ودعم الشعب الفلسطيني، مع ضرورة صياغة استراتيجية وطنية موحدة لتجميع كل قوى وطاقات شعبنا وتجنيب الخلافات الداخلية جانباً وإنهاء كل مظاهر الانقسام والتوحد في معركة الدفاع عن المصير المشترك والتفرغ بشكل جدي لتصعيد المقاومة الشعبية وتحشيد الشارع الفلسطيني في كل مكان، ووضع خطة للاشتباك السياسي مع الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال والضغط على المجتمع الدولي لرفض الهيمنة الأمريكية والتحرك على المستوى العربي والدولي لتشكيل جبهة فلسطينية - عربية - دولية للتحرك في مواجهة مشاريع التسوية، وكل الحلول الأمريكية الأحادية التي تحاول أن تفرضها بديلاً لقرارات الشرعية الدولية وتحت مسمات مختلفة، والعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.



وقال علوش: في هذا الوقت لا يوجد رهان بإعادة بناء الموقف العربي الرسمي مجدداً لأن صيغة النظام الرسمي العربي التي كانت مبنية على الإجماع على قرارات القمة العربية انتهت الآن وضربت، وبالتالي المهمة اليوم ليست البحث عن صيغة جديدة لأن الموضوع بحاجة لظروف ومعطيات مختلفة عما كانت عليه في السابق.