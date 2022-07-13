الجيش الصومالي يعلن مقتل 25 شخصاً من حركة "الشباب"

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الصومالي، الثلاثاء، مقتل 25 "إرهابيا" من حركة "الشباب" خلال عملية في إقليم هيران وسط البلاد.وقال القائد العسكري محمد إبراهيم حسن بكائي إن العملية العسكرية نفذت في ضواحي مديرية "محاس"، وفقا لإذاعة الجيش، مضيفاً أن الجيش سيطر أيضا على معاقل حركة الشباب في المنطقة.وبحسب وكالة (الأناضول) فقد أكد مسؤول عسكري في ولاية هيرشبيلى، طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك أيضا خسائر في الجانب العسكري، ولم يدل المسؤول بالمزيد من التفاصيل.ومنذ سنوات، يخوص الصومال حرباً ضد حركة الشباب المسلحة التي تأسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم القاعدة، حيث تبنّت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.